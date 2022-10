Jaka pamięć RAM DDR5 do procesora Intel Core i5-13600K? Test zestawu G.Skill Trident Z5 RGB 6800 MHz CL34

Premiera procesorów Intel Core 13. generacji wyraźnie pobudziła aktywność producentów pamięci DDR5, którzy przygotowali wachlarz nowych zestawów o naprawdę mocnych parametrach. Przodownikiem wśród dostawców najszybszych modułów tradycyjnie okazuje się G.Skill przybywający z kolejnym wypasionym modelem Trident Z5. Recenzowany komplet pracuje z taktowaniem 6800 MHz oraz opóźnieniami 34-45-45-108, będąc aktualnie jednym z najwydajniejszych DDR5 dostępnych w szerokiej sprzedaży. Takie pamięci idealnie pasują do Intel Core i5-13600K, zapewniając świetne wyniki w grach, zwłaszcza jeśli połączymy podkręcanie samego procesora i dodatkowo testowanych pamięci.

Autor: Sebastian Oktaba

Pamięci RAM DDR5 przynoszą szereg modyfikacji wykraczających poza obniżenie napięcia wyjściowego i zwiększenie taktowań przy jednoczesnym poluzowaniu opóźnień. Przede wszystkim, nowy standard działa inaczej od poprzednika. Pamięci RAM DDR4 operują na pojedynczej 64-bitowej magistrali, podczas gdy DDR5 posiadają dwie 32-bitowe magistrale (plus w obydwu przypadkach dochodzi dodatkowe 8-bit dla ECC). Skutkiem tego pojedynczy moduł jest identyfikowany jako Dual Channel, natomiast dwa rozpoznawane jako Quad Channel, chociaż samo rozwiązanie niewiele ma wspólnego z prawdziwym Quad Channel z platform HEDT. Wewnętrzne kanały (A/B) pamięci RAM DDR5 współdzielą także RCD (Register Clock Driver), który zapewnia więcej sygnałów wyjściowych i odczytuje dłuższe impulsy (8 vs 16). Kolejna nowość to przeniesienie regulacji napięcia bezpośrednio do modułów (układ PMIC), podnosząc jednak koszty produkcji i temperatury. Standard DDR5 wprowadza też profile XMP 3.0, umożliwiające zapisywanie w pamięci RAM ustawień użytkownika, więc przenosząc moduły między platformami nie musimy odtwarzać ich konfiguracji w UEFI płyty głównej.

G.Skill Trident Z5 RGB 6800 MHz CL34 jest jednym z najszybszych seryjnie produkowanych zestawów pamięci RAM DDR5, który w połączeniu z Intel Core i5-13600K może narobić sporego zamieszania na wykresach.

Rodzina pamięci G.Skill Trident to prawdziwi weterani, zawsze niosący na przodzie sztandar jakości oraz wydajności, mając na koncie niezliczoną ilość podbitych rekordów podkręcania. Niedawno recenzowałem zestaw G.Skill Trident Z5 NEO RGB 6000 MHz CL30, dedykowany platformie AM5 i procesorem AMD Ryzen 7000, natomiast dzisiaj zaglądamy do konkurencyjnego obozu. Najnowsze komplety w postaci G.Skill Trident Z5 RGB 6800 MHz CL34 oraz jeszcze szybsze odmiany (nawet 7600 MHz), nieprzypadkowo pokazano razem z debiutem 13. generacji procesorów Intel Core. Zdaniem producenta to właśnie platforma LGA 1700 jest docelowym miejscem, gdzie ustabilizować można najwyższe taktowania DDR5. Opisywany przypadek posiada profil XMP 3.0 z zapisanymi ustawieniami 6800 MHz oraz opóźnieniami 34-45-45-108, więc ponownie CAS Latency wygląda bardzo obiecująco względem częstotliwości, jednak timingi dalszego rzędu mocno poluzowano. Sama budowa modułów nie uległa zmianie, będąc bliźniaczą do poprzedników, których wysokość wynosi około 44 mm. Podświetlenie RGB jest oczywiście kompatybilne z systemami ASUS, ASRock, Gigabyte i MSI.

G.Skill Trident Z5 RGB 6800 MHz CL34 - Ustawienia CPU / RAM DEF / RAM OC

G.Skill Trident Z5 RGB 6800 MHz CL34 podobnie jak większość zestawów taktowanych bardzo wysokimi zegarami, zbudowano na kościach SK Hynix, aktualnie brylujących w świecie DDR5. Testowany komplet zawierał dwa moduły (Single Rank) o łącznej pojemności 16 GB każdy, przykryte zgrabnymi aluminiowymi radiatorami w kolorze czarnym. Dostępna jest jeszcze wersja srebrna, jednak producent nie przewidział tym razem modeli bez luminacji. Pamięci sparowałem z procesorem Intel Core i5-13600K podkręconym do 5700/4400 MHz (P-Core/E-Core), gdzie pracowały w trybie Gear2 (1:2) z połową taktowania kontrolera. Uprzedzając pytania - DDR5 nie działają na platformie Intel LGA 1700 w trybie Gear1 nawet po radykalnym obniżeniu taktowania i opóźnień. W przypadku tak szybkich zestawów pojawia się również pytanie o potencjał podkręcania, który oczywiście zbadałem i uzyskane wyniki dodałem do wykresów. Finalnie uzyskałem DDR5-7000 MHz CL 34-41-41-58 (Gear2) przy napięciu 1.4V, zoptymalizowałem także timingi dalszego rzędu (tRFC 400 / tWR 48 / tWTR 12 / tRTP 218 / tFAW).