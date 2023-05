Samsung mocno redukuje produkcję pamięci DDR4. To między innymi konsekwencja słabych wyników finansowych spółki

Ostatni okres cechuje się spadkami globalnych cen pamięci. Choć klienci mogą być zadowoleni, to taki scenariusz nie podoba się producentom, którzy odnotowują niższe zyski. Długofalowo może to mieć też negatywny wpływ na całą branżę. Niektóre firmy już teraz podejmują radykalne decyzje, które mają zahamować spadki i ograniczyć potencjalne straty. Jedną z nich jest Samsung, który podjął decyzję o zmniejszeniu produkcji pamięci DDR4.

Według najnowszych doniesień, Samsung podjął decyzję o zredukowaniu produkcji pamięci DDR4 w 2023 roku o 25%. Ma to na celu poprawę wyników finansowych przedsiębiorstwa w niedalekiej przyszłości.

Wyniki finansowe Samsunga za pierwszy kwartał 2023 roku były najgorsze od 14 lat. Firma, co prawda, odnotowała zysk operacyjny w postaci 478,6 mln dolarów, ale nastąpił tutaj spadek o 95% w zestawieniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jedną z przyczyn jest oczywiście globalny spadek cen sprzętu komputerowego, w tym pamięci DRAM oraz NAND flash. W celu poprawy sytuacji podjęto decyzję o ograniczeniu produkcji jednej z jej odmian - DDR4. Potwierdziły się tym samym wcześniejsze przypuszczenia. Redukcja ma objąć zwłaszcza fabrykę Hwaseong Park w Korei Południowej. Według wstępnych szacunków ograniczenia potrwają od trzech do sześciu miesięcy.

W 2023 roku dojdzie do obniżenia produkcji DDR4 przez Samsung łącznie o 25%, co będzie miało prawdopodobnie znaczący wpływ na rynek. Firma jest bowiem liderem wytwarzania pamięci. Skupia w swoich rękach 45% światowych udziałów tej branży. Jest zbyt wcześnie, by wyrokować, czy redukcja ograniczy się wyłącznie do zapowiedzianych sześciu miesięcy. Jej okres może zostać wydłużony, jeśli okaże się, że nie przełożyło się to w wystarczający sposób na ceny sprzętu i przychody koreańskiej spółki. Eksperci prognozują, że po drugim kwartale 2023 roku powinno nastąpić lekkie odbicie na rynku pamięci. To może sugerować, że obecny okres jest najlepszym do zakupu tego typu sprzętu, ale jak wiadomo wszelkie prognozy są obarczone ryzykiem.

Źródło: WCCFTech