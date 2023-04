Samsung i Qualcomm planują wznowienie współpracy, przyszłe chipy mają powstawać nie tylko u tajwańskiego TSMC

Jakiś czas po premierze Snapdragonów 8 Gen 1 okazało się, że układy te bardzo się nagrzewają. Wówczas winą obarczano zarówno projekt Qualcomm jak i technologie Samsunga. Od tego czasu amerykańska firma przeniosła produkcje nowszych modeli SOC do TSMC. Jednak jak informuje Revegnus, firmy postanowiły ponownie wznowić współprace. Snapdragonów 8 Gen 4 ma być produkowany zarówno u tajwańskiego TSMC, jak i u koreańskiego Samsunga.

Jak donosi Revegnus Qualcomm przechodzi na system podwójnego zaopatrzenia, aby obniżyć koszty produkcji swoich chipów. Od 2025 roku dostaniemy dwie wersje SOC Snapdragonów 8 Gen 4, jeżeli weźmiemy uwagę "Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy" to nawet trzy warianty. Pierwszy z nich będzie produkowany w fabrykach TSMC w procesie N3E. Druga i trzecia wersja układu SOC będzie wytwarzana w "odlewniach" Samsunga w technologi 3 nm GAA. Z pewnością zbliżone, jednak nie całkowicie identyczne procesy wytwarzania obu producentów mogą przynieść pewne różnice w działaniu topowych chipów Snapdragon 8 Gen 4.

Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy ma pojawić się w smartfonach Samsung Galaxy S25 zaraz obok procesora SOC Exynos 2500. Dedykowane chipy mają dostać system precyzyjnego dostrajania zegara i własne zmodyfikowane sterowniki modemu, ISP i DSP. Rok wcześniej mamy otrzymać układy Snapdragon 8 Gen 3, które zostaną wykonane tylko w litografii TSMC N4P (4 nm) i posłużą jako serce smartfonów Samsung Galaxy S24 zaraz obok chipów Samsung Exynos 2400.

Samsung is working with Qualcomm as well as S.LSI on dedicated chips.

Dedicated chips based on Qualcomm 8 series with fine clock tuning + driver customization (ISP, DSP, modem), such as Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy, are also included in MX's options. pic.twitter.com/dJZXNp09D8