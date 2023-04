Samsung Galaxy S24 i Galaxy S25 mogą otrzymać procesory Exynos, które wesprą nowe rozwiązania fotograficzne

Gdy Samsung ogłosił, że w smartfonach Galaxy S23 pojawią się tylko jednostki SoC od firmy Qualcomm, duża część użytkowników postanowiła wreszcie wymienić swoje wysłużone telefony, gdyż przez wielu moment ten był długo wyczekiwany. Jednak w internecie pojawiły się przesłanki jakoby przyszłe telefony Samsung Galaxy S24 i Galaxy S25 oprócz nowych przekonstruowanych aparatów, miały otrzymać ponownie układy Samsung Exynos.

Samsung Exynos ponownie ma pojawić się na pokładzie smartfonów Samsung Galaxy S24 i Galaxy S25 jako alternatywa dla Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 i Gen 4. Nowe telefony mają też dostać ulepszone aparaty.

Jak donosi Revegnus (@Tech_Reve) smartfony Samsung Galaxy S24 mają zostać wyposażone w dwa różne warianty SoC. Jednym z nich będzie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, a drugim Samsung Exynos 2400. Oba układy mają zostać wykonane w litografii N4 (4 nm) od firmy TSMC. Natomiast Samsung Galaxy S25 ma zostać wyposażony w SoC Exynos 2500 lub Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 - prawdopodobnie oba zostaną wykonane w procesie N3E (3 nm) TSMC. Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie Samsung mocno współpracuje z AMD w kontekście rozwiązań dla układów graficznych. Ta współpraca może zaowocować tym, że w przyszłości potencjalny Exynos 2500 może przynieść podobną wydajność graficzną jak SoC od firmy Qualcomm. Niemniej jednak chipy te będą musiały sprostać nowym przekonstruowanym aparatom.

Według doniesień podstawowy wariant i jego większy brat z dopiskiem plus mają dostać aparaty z matrycami ISOCELL GN3. Wersja Ultra ma otrzymać pojedynczy składany teleobiektyw umożliwiający zoom optyczny w zakresie od 3-krotnego do 10-krotnego przybliżenia. Oznaczałoby to, że smartfon pozbędzie się jednego z oczek aparatu. Warto przypomnieć, że w tegorocznym Galaxy S23 Ultra zakres ten jest realizowany przez dwa odrębne obiektywy. Prawdopodobnie zostaną też rozwiązane problemy, których doświadczają niektórzy użytkownicy podstawowych wersji Galaxy S23. Mowa tutaj o rozmyciach na zdjęciach, które pojawiają się poza centralnym punktem kadru. Jak donosi użytkownik Twittera matryca ISOCELL GN3 zostanie zastąpiona nowym 200-megapikselowym czujnikiem w smartfonach Galaxy S25.

Matryca zostanie też wzbogacona wieloma nowymi technologiami, które teoretycznie powinny pozwolić uzyskiwać jeszcze lepsze zdjęcia niż dotychczas. W sieci też pojawiają się informacje jakoby przy premierze Galaxy S25 miało zabraknąć wersji z dopiskiem Plus, która dziś poza rozmiarami ekranu i baterii nie wiele się różni od podstawowej wersji urządzenia. Niestety, ale jest to w pewnym stopniu prawdopodobne, gdyż Samsung już jakiś czas temu wykazywał przesłanki, że powoli seria S ma ustępować miejsca składanej serii Z.

S24 Series



- 4nm Exynos 2400(?)/ 4nm Snapdragon 8 Gen3



- 24/24+ GN3



- Ultra 3x direct telephoto deleted; 3-10x variable folded telephoto added



S25 Series



- 3nm Exynos 2500 / 3nm Snapdragon 8 Gen4



- GN3 retired



- New 200MP with lots of new technology — Revegnus (@Tech_Reve) April 14, 2023

Źródło: WCCFTech, @Tech_Reve (Twitter), HoilNDI