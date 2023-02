Exynos 2400 powstaje i poznaliśmy już jego specyfikację. Samsung najwyraźniej planuje zastosować go w smartfonach Galaxy S24

Najnowsze flagowe smartfony Samsunga z serii Galaxy S23 raczej nie stanowią rewolucji pod żadnym względem, jednak mogą one przyciągnąć do siebie procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (który dodatkowo nieco różni się od standardowej wersji chipu). To miła odmiana po grzejących się i pożerających baterię Exynosach znanych z dotychczasowych flagowych Galaktyk. Możliwe jednak, że to tylko jednorazowa sytuacja. Wiele wskazuje na to, że już w przyszłym roku południowokoreański gigant wróci do swojego rozwiązania.

Wygląda na to, że Exynos 2400 będzie składał się nie z 8, a aż z 10 rdzeni. Możliwe, że chip trafi do przyszłorocznych smartfonów Samsung Galaxy S24.

Zazwyczaj świetnie poinformowany @Ice Universe zdradził właśnie wieści na temat procesora Exynos 2400, który podobno jest już planowany przez Samsunga. Specyfikacja tego chipu jest jednak intrygująca. Jeśli wierzyć zapewnieniom informatora, układ ten będzie składał się nie z 8, a aż z 10 rdzeni. W środku ma się znaleźć jedna wydajna jednostka Cortex-X4, dwa rdzenie Cortex-A720 pracujące z wysoką częstotliwością, trzy Cortex-A720 o niskim taktowaniu oraz cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A520. Można się domyśleć, że skoro Samsung tworzy chip o takiej specyfikacji, to również Qualcomm czy MediaTek mogą mieć w przygotowaniu układy o podobnej specyfikacji. Wygląda więc na to, że można więc spodziewać się zauważalnego wzrostu wydajności w przyszłym roku.

Doniesienia o Exynosie 2400 z miejsca oznaczają plotki, jakoby gigant chciał zastosować ten chip w przyszłorocznych smartfonach Samsung Galaxy S24. Cóż, jest to prawdopodobna opcja, choć oczywiście nie oznacza to, że producent zrezygnuje ze Snapdragonów - najprawdopodobniej układy te ponownie zostaną rozdzielone pomiędzy różne rynki. To oczywiście rodzi obawę, że do Europy trafi właśnie Exynos, który w ogólnym rozrachunku okaże się nieco gorszy od konkurenta ze stajni Qualcomma, jednak na ten moment nie ma co pochopnie wyciągać wniosków. Cała sprawa może wyjaśnić się dopiero za kilka miesięcy.

