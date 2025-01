Stany Zjednoczone mogą rozszerzyć w niedalekiej przyszłości sankcje nałożone na chińskich producentów DRAM

Według najnowszych doniesień, Stany Zjednoczone planują rozszerzyć sankcje obejmujące chińskich producentów DRAM. Jest to kolejny segment rynku, po układach graficznych, który doczeka się daleko posuniętych restrykcji. Działania te mają między innymi na celu ograniczenie rozwoju chińskiego przemysłu wojskowego. Jest to też forma presji na chińskie władze, która ma skłonić je do złagodzenia konfrontacyjnej w stosunku do państw zachodnich i Tajwanu retoryki.

Jeżeli Stany Zjednoczone rozszerzą znacząco sankcje nałożone na chińskich producentów DRAM, to mocno zyskają na tym takie podmioty, jak Samsung, SK hynix czy Micron. To bowiem właśnie do tych firm trafi prawdopodobnie spora część nowych zamówień na pamięć.

Informacje o zaostrzeniu sankcji na producentów DRAM pochodzą z portalu Business Korea. Amerykański Departament Handlu przygląda się aktualnie setkom firm z różnych branż i ich zależności od chińskich dostawców. Od tej oceny ma zależeć polityka handlowa USA w najbliższej przyszłości. Spodziewane jest raczej zaostrzenie sankcji, niż ich pozostawienie na obecnym poziomie. Nowe restrykcje mają uderzyć w takie podmioty, jak Yangtze Memory Technologies, Changxin Memory Technologies oraz SMIC. Wszystkie trzy firmy zajmują się produkcją DRAM.

Ograniczenia spowodują prawdopodobnie pewne przetasowania w zamówieniach na pamięć od zachodnich firm. W przeszłości zmiany dotknęły między innymi Apple, które zrezygnowało z kupna chipów pamięci w chińskim YMTC. Spodziewane jest, że najnowsze sankcje mogą zredukować takie zamówienia do minimum lub całkowicie je wyeliminować. Na sprawie z pewnością zyskają Samsung, SK hynix oraz Micron. Warto jednak odnotować, że znacząca część produkcji tych podmiotów ciągle odbywa się w Chinach, więc zapewne zostaną one wyjęte spod sankcji w taki sposób, żeby mogły przynajmniej przez jakiś czas kontynuować działalność w Państwie Środka.

