Ceny pamięci DDR4 i DDR5 poszybowały mocno w górę. Główną przyczyną są duże ograniczenia w produkcji

W ostatnich kilkunastu miesiącach byliśmy świadkami znaczących spadków cen pamięci DDR4, DDR5 i NAND flash. Przyczynami zjawiska były gorsza koniunktura rynkowa, a także pokaźne zapasy, które producenci zdołali zgromadzić. W takiej sytuacji podjęto decyzję o ograniczeniu produkcji. Wiele wskazuje na to, że podejście to zaczęło mocno oddziaływać na ceny. Za pamięć DDR4 i DDR5 trzeba już zapłacić znacznie więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Ceny pamięci DDR5 wzrosły na rynku nawet o 20% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Już wkrótce przełoży się to także na ceny produktów końcowych. To może być ostatni moment na korzystny zakup modułów.

Największymi producentami DRAM są aktualnie Samsung, Micron i SK hynix. Firmy już jakiś czas temu ograniczyły produkcję, ale rynek zawsze reaguje z opóźnieniem. Podmioty te mogą mieć jednak wreszcie powody do zadowolenia. Ceny pamięci na rynkach światowych poszybowały bowiem mocno w górę. Wzrost jest wyższy niż wskazywały na to prognozy i, jak podaje serwis Taiwan Business Times, wynosi w porównaniu do poprzedniego kwartału 15-20% dla DDR5, 10-15% w przypadku DDR4 i 10% w przypadku DDR3.

Oczywiście ceny pamięci nie przełożyły się jeszcze na ceny produktów końcowych. Jest to jednak wyłącznie kwestia czasu. Rynek jest w trakcie przechodzenia na standard DDR5, który w przyszłości wyprze większość pamięci DDR4. To między innymi dlatego wzrosty cen w tym segmencie są wyższe niż w pozostałych. Pewne jest, że produkty końcowe wykorzystujące DRAM, już wkrótce podrożeją. To może zatem być ostatni moment na zakup modułów po niższych cenach. W miarę jak sytuacja rynkowa producentów będzie się poprawiała, a zapasy pamięci wyczerpywały, można spodziewać się zwiększenia produkcji. Wątpliwe jednak, by w perspektywie kilku lat powróciły ceny tak niskie, jak w ostatnich kilkunastu miesiącach.

