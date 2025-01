Corsair Dominator Titanium - premiera nowej pamięci DDR5. Cechą charakterystyczną jest możliwość personalizacji wyglądu

Corsair jest jednym z bardziej znanych producentów pamięci RAM. Do oferty firmy dołączyły właśnie nowe moduły Dominator Titanium, które są jedną z najlepszych tego typu propozycji na rynku. Jest to produkt o dobrych parametrach pracy, który spodoba się przede wszystkim entuzjastom sprzętu. Użytkownicy modułów mogą skorzystać z personalizacji wyglądu pamięci, co nie jest cechą zbyt powszechnie spotykaną na rynku.

Corsair Dominator Titanium to nowa pamięć DDR5, która powinna zadowolić przede wszystkim entuzjastów sprzętowych. Konstrukcja cechuje się modyfikowalną obudową i szeroką paletą dostępnych wariantów.

Nowe pamięci są dostępne w zestawach dual-channel i quad-channel. W przypadku tych pierwszych można nabyć pakiety 2 x 16 GB, 2 x 24 GB, 2 x 32 GB i 2 x 48 GB. W zestawach quad-channel zabrakło z kolei konfiguracji z modułami 32 GB. Pamięć cechuje się szybkością od 6000 do 8000 MT/s. Moduły przygotowano zarówno z myślą o platformach Intela, jak i AMD. Dostępne są zestawy, które w pełni współpracują z XMP 3.0 lub EXPO, ale różnią się one kolorystycznie. Dla właścicieli platform Intela przygotowano odmianę czarną i białą, podczas gdy użytkownicy systemów bazujących na rozwiązaniach AMD muszą zadowolić się kolorem szarym.

Jak zostało to już wspomniane, jedną z cech pamięci Dominator Titanium jest modyfikowalny wygląd. Użytkownicy mają możliwość łatwiej wymiany górnej części konstrukcji. W tym celu można skorzystać z panelów przygotowanych przez producenta lub stworzyć własny przy użyciu drukarki 3D. Całość charakteryzuje się także podświetleniem RGB, składającym się z 11 LED-ów. Dostępna będzie też limitowana wersja First Edition, w skład której wejdą dodatki w postaci śrubokręta Corsair i dodatkowych wymienialnych paneli. Za zestaw dla platformy Intela o konfiguracji 2 x 16 GB i szybkości 6000 MT/s, trzeba zapłacić około 190 euro. Opcja 2 x 32 GB, to już wydatek rzędu 320 euro. W takiej samej cenie jest wariant przeznaczony dla komputerów z komponentami firmy AMD.

Źródło: Corsair, Tom's Hardware