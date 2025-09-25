Forza Horizon 6 oficjalnie zapowiedziana. Studia Playground Games oraz Turn 10 przenoszą wyścigową serię do Japonii

Od premiery Forzy Horizon 5 minęło już dobrych kilka lat i od tamtego czasu produkcja została sprawdzona przez ponad 20 milionów graczy, co czyni tę odsłonę najbardziej popularną w serii. Od długiego czasu fani prosili, by kolejna część przeniosła się do Japonii, co wpłynęłoby na wyraźnie odmienny klimat względem dotychczasowych odsłon. Po długim milczeniu, studio Playgraound Games w końcu potwierdziło nową Forzę, jednak na premierę zapewne trochę poczekamy.

Microsoft oficjalnie zapowiedział grę Forza Horizon 6. Tym razem trafimy do Japonii, o którą fani prosili od początku istnienia tej serii gier wyścigowych. Premiera w 2026 roku, jednak na więcej informacji o grze musimy poczekać do początku przyszłego roku.

Podczas konferencji w ramach targów Tokio Game Show 2025, firma Microsoft opublikowała pierwszą zajawkę wyścigowej gry Forza Horizon 6. Niestety mowa tylko o cinematic-trailerze, a więc bez grama faktycznej rozgrywki. Materiał jednak potwierdza, że tym razem trafimy do Japonii i będzie to najbardziej spektakularna odsłona z serii. Premiera odbędzie się w 2026 roku (osobiście obstawiam jesień) i początkowo wyścigi będą dostępne na PC oraz konsolach Xbox Series X|S oraz w ramach abonamentu Game Pass PC / Xbox Game Pass Ultimate.

Jednocześnie jednak studia Playground Games oraz Turn 10 pracują nad dostosowaniem Forzy Horizon 6 dla konsol PlayStation 5. Choć potwierdzono, że taka wersja się ukaże, jej debiut odbędzie się w późniejszym czasie (najpewniej w 2027 roku, na premierę jednak nie będziemy już oczekiwać tak długo jak w przypadku Forzy Horizon 5, zapewne Microsoft podąży tutaj ścieżką Indiany Jones i Wielkiego Kręgu, który pojawił się właśnie kilka miesięcy po PC/Xbox). Pierwszy gameplay z Forzy Horizon 6 zobaczymy z kolei na początku przyszłego roku, w ramach corocznej konferencji Xbox Developer Direct.

Źródło: Microsoft