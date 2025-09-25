Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Internet

Instagram z nowym rekordem aktywnych użytkowników. Według informacji od Marka Zuckerberga platforma stale rośnie w siłę

Natan Faleńczyk | 25-09-2025 12:00 |

Instagram z nowym rekordem aktywnych użytkowników. Według informacji od Marka Zuckerberga platforma stale rośnie w siłęCiężko byłoby dziś znaleźć osobę - szczególnie z młodszego pokolenia - która nigdy nie słyszała o platformie Instagram. Serwis ten, którego początki sięgają 2009 roku (zaczynał pod nazwą Burbn), obecnie zarządzany jest przez firmę Meta. W ostatnim czasie można zauważyć naprawdę spory wzrost liczby aktywnych użytkowników. Na początku 2025 roku co miesiąc z platformy tej korzystało ok. 2 mld "osób" (via Statista), a obecnie ich liczba jest wyższa od 1/3 ludności całego świata.

Instagram zdaje się być coraz popularniejszy. Tak przynajmniej wynika ze słów CEO firmy Meta, czyli Marka Zuckerberga, który zdradził, ile osób korzysta z tej platformy*. Ich liczba przebija wartości YouTube i TikToka z początku 2025 r.

Instagram z nowym rekordem aktywnych użytkowników. Według informacji od Marka Zuckerberga platforma stale rośnie w siłę [1]
Autor: Alexander Shatov/Unsplash

*A dokładniej, ile osób jest aktywnych w zakresie miesiąca.

Instagram oficjalnie trafia na tablety Apple iPad. Z pewnej zmiany skorzystają także tablety z Androidem

Jak podaje serwis Statista, w lutym 2025 roku platforma YouTube mogła się pochwalić ponad 2,5 mld aktywnych użytkowników w skali miesiąca (MAU). W przypadku Facebooka było to natomiast 3,07 mld. Mark Zuckerberg poinformował właśnie na Threads, że z Instagram miesięcznie korzysta 3 mld użytkowników, a jak wspomniano, jeszcze na początku 2025 roku mowa była o 2 mld (acz dane te pochodzą z serwisu Statista). Liczba ta jest zaskakująca, zważywszy na to, że obecnie na ziemi żyje ponad 8,248 mld ludzi (Worldmeter).

Instagram z nowym rekordem aktywnych użytkowników. Według informacji od Marka Zuckerberga platforma stale rośnie w siłę [2]
Źródło: LINK

Zdjęcia na Instagramie nie tylko w dwóch formatach. Popularna platforma oferuje już wsparcie dla mobilnych proporcji

Z drugiej strony warto wziąć pod uwagę fakt, że praktycznie na każdej platformie są boty, które przyczyniają się do zawyżania statystyk. Ciężko oczywiście dokładnie oszacować, jaki procent z omawianych 3 mld użytkowników stanowią "sztuczne byty", a jaki ludzie. Niemniej jednak zdaje się, że platforma Instagram mimo upływu lat staje się coraz popularniejsza. Z czasem dodawane są do niej kolejne funkcje (np. początkowo można było udostępniać zdjęcia wyłącznie o proporcjach 1:1, a dziś jest to już 4:5, czy też 3:4), a na początku września 2025 roku - po wielu latach - oficjalna aplikacja trafiła także na tablety Apple iPad. Czas pokaże, czy taki trend się utrzyma, choć na ten moment niewiele wskazuje na, żeby miało być inaczej.

Źródła: Threads @zuck via The Verge, Worldmeters.info, Wikipedia, Statisa, Wikisłownik, wsjp, Ikona: Freepik/Flaticon, Grafika mobilna: Mariia Shalabaieva/Unsplash

Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Polska na trzecim miejscu w rankingu Open Data Maturity 2025. Otrzymaliśmy maksymalne oceny w trzech kategoriach

Polska na trzecim miejscu w rankingu Open Data Maturity 2025. Otrzymaliśmy maksymalne oceny w trzech kategoriach

44
SearchGuard vs. SerpApi. Google wykorzystuje przepisy DMCA do walki z automatycznym scrapingiem wyników wyszukiwania

SearchGuard vs. SerpApi. Google wykorzystuje przepisy DMCA do walki z automatycznym scrapingiem wyników wyszukiwania

7
Polska kończy prace nad wdrożeniem Digital Services Act. Blokowanie treści pod kontrolą sądu, KRRiT i UKE

Polska kończy prace nad wdrożeniem Digital Services Act. Blokowanie treści pod kontrolą sądu, KRRiT i UKE

64
Koniec z ucieczką przed reklamami na YouTube Shorts. Google zamyka ostatnie furtki. Teraz dopadną Cię wszędzie

Koniec z ucieczką przed reklamami na YouTube Shorts. Google zamyka ostatnie furtki. Teraz dopadną Cię wszędzie

69
Na YouTube są już dostępne Ekspresyjne Napisy. Sztuczna inteligencja rozpoznaje ton, krzyk i westchnienia w filmach

Na YouTube są już dostępne Ekspresyjne Napisy. Sztuczna inteligencja rozpoznaje ton, krzyk i westchnienia w filmach

30
Liczba komentarzy: 13

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.