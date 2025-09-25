Instagram z nowym rekordem aktywnych użytkowników. Według informacji od Marka Zuckerberga platforma stale rośnie w siłę

Ciężko byłoby dziś znaleźć osobę - szczególnie z młodszego pokolenia - która nigdy nie słyszała o platformie Instagram. Serwis ten, którego początki sięgają 2009 roku (zaczynał pod nazwą Burbn), obecnie zarządzany jest przez firmę Meta. W ostatnim czasie można zauważyć naprawdę spory wzrost liczby aktywnych użytkowników. Na początku 2025 roku co miesiąc z platformy tej korzystało ok. 2 mld "osób" (via Statista), a obecnie ich liczba jest wyższa od 1/3 ludności całego świata.

Instagram zdaje się być coraz popularniejszy. Tak przynajmniej wynika ze słów CEO firmy Meta, czyli Marka Zuckerberga, który zdradził, ile osób korzysta z tej platformy*. Ich liczba przebija wartości YouTube i TikToka z początku 2025 r.



Autor: Alexander Shatov/Unsplash

*A dokładniej, ile osób jest aktywnych w zakresie miesiąca.

Jak podaje serwis Statista, w lutym 2025 roku platforma YouTube mogła się pochwalić ponad 2,5 mld aktywnych użytkowników w skali miesiąca (MAU). W przypadku Facebooka było to natomiast 3,07 mld. Mark Zuckerberg poinformował właśnie na Threads, że z Instagram miesięcznie korzysta 3 mld użytkowników, a jak wspomniano, jeszcze na początku 2025 roku mowa była o 2 mld (acz dane te pochodzą z serwisu Statista). Liczba ta jest zaskakująca, zważywszy na to, że obecnie na ziemi żyje ponad 8,248 mld ludzi (Worldmeter).



Źródło: LINK

Z drugiej strony warto wziąć pod uwagę fakt, że praktycznie na każdej platformie są boty, które przyczyniają się do zawyżania statystyk. Ciężko oczywiście dokładnie oszacować, jaki procent z omawianych 3 mld użytkowników stanowią "sztuczne byty", a jaki ludzie. Niemniej jednak zdaje się, że platforma Instagram mimo upływu lat staje się coraz popularniejsza. Z czasem dodawane są do niej kolejne funkcje (np. początkowo można było udostępniać zdjęcia wyłącznie o proporcjach 1:1, a dziś jest to już 4:5, czy też 3:4), a na początku września 2025 roku - po wielu latach - oficjalna aplikacja trafiła także na tablety Apple iPad. Czas pokaże, czy taki trend się utrzyma, choć na ten moment niewiele wskazuje na, żeby miało być inaczej.

Źródła: Threads @zuck via The Verge, Worldmeters.info, Wikipedia, Statisa, Wikisłownik, wsjp, Ikona: Freepik/Flaticon, Grafika mobilna: Mariia Shalabaieva/Unsplash