Samsung zaprezentował pamięć DDR5 DRAM o pojemności 32 Gb, która została wykonana w procesie technologicznym 12 nm

Postęp w branży komputerów jest jednym z najszybszych. Choć rozwój konsumenckich układów graficznych w obecnej generacji nieco wyhamował, to inne segmenty, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji, dynamicznie się rozwijają. Samsung zaprezentował właśnie najpojemniejszą na rynku, 32-gigabitową (32 Gb) pamięć DDR5, która została wykonana w procesie technologicznym 12 nm. Rozwiązanie ma być idealne do zadań powiązanych z AI.

Zaprezentowanie nowych, 32-gigabitowych, chipów pamięci, otwiera drogę do modułów o pojemności nawet 1 TB, które znajdą zastosowanie w sektorze AI. Koreańska firma wyprzedziła tym samym swoją konkurencję.

Do tej pory Samsung mógł pochwalić się produkcją masową chipów pamięci DDR5 o pojemności 16 Gb. Wraz z debiutem nowego rozwiązania, koreańskie przedsiębiorstwo stało się liderem w tej dziedzinie. Zaprezentowana pamięć otwiera drogę do modułów DRAM o pojemności nawet 1 TB, co jest idealną odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony sektora sztucznej inteligencji. Samsung zapowiada także, że na pamięci 32 Gb nie poprzestanie i ma ambicje na dłużej utrzymać pozycję lidera. Nowe chipy zostały wykonane w najnowocześniejszej technologii. Podwojenie pojemności było możliwe dzięki optymalizacji projektu i zagęszczeniu pamięci. Wszystko to przy zachowaniu dotychczasowych rozmiarów chipów.

Samsung podkreśla także, że do produkcji modułów o pojemności 128 GB, wykorzystujących nową pamięć, nie jest wymagany proces Through-Silicon Via. TSV polega na zastosowaniu wertykalnego połączenia elektrycznego, które przechodzi przez cały chip. Dzięki nowemu rozwiązaniu możliwa jest 10% redukcja zużycia energii. Stanowi ono zatem idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymaga się wysokiej efektywności energetycznej. Produkcja masowa pamięci 32 Gb powinna ruszyć jeszcze przed końcem bieżącego roku. Warto odnotować, że jeden z największych konkurentów Samsunga w tym segmencie, czyli SK hynix, oferuje chipy pamięci o pojemności 24 Gb. Micron zaś zapowiedział premierę swojego wariantu chipów 32 Gb na pierwszą połowę 2024 roku.

Źródło: Samsung, WCCFTech