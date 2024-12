Samsung Galaxy S24 Ultra jednak bez procesora Exynos 2400? Nowe informacje sugerują, że wariant skorzysta z układu Qualcomma

Premiera najnowszej generacji smartfonów Samsunga z serii Galaxy zbliża się nieubłaganie i jedynym aspektem, który odpycha wiele osób od potencjalnego zakupu, jest umieszczenie w nich autorskiego procesora marki - Exynosa. Od lata mamy do czynienia z sytuacją, w której Samsung stosuje to rozwiązanie w wybranych regionach. Niestety niemal każdy model Exynosa okryty jest złą sławą, ponieważ zazwyczaj oferuje gorszą wydajność i kulturę pracy. Czas na zmiany.

Pojawiły się informacje, które sugerują, że flagowy model Samsunga z rodziny Galaxy, czyli S24 Ultra, nie otrzyma procesora Exynos, a specjalną edycję Snapdragona 8 Gen 3 - for Galaxy. Taka zmiana z pewnością ogromnie wpłynie na chęć zakupu wielu osób.

Powodów do radości nie będą mieli natomiast nabywcy podstawowego modelu Galaxy S24 oraz wariantu S24+ - w tych wersjach nadal przewiduje się, że zostanie umieszczony procesor Exynos 2400. Sama jednostka co prawda nie prezentuje się najgorzej, jednak ze względu na swoją negatywną renomę, większość użytkowników z góry odrzuca serię Exynos. Wspomniany model składać się będzie z 10-rdzeniowego procesora wraz z układem graficznym Xclipse (RDNA 2). Układ klastrów wygląda tu następująco: 1 + 2 + 3 + 4 (3,16 + 2,9 + 2,6 + 1,95 GHz). Z kolei nieco zmodyfikowany SoC Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy charakteryzuje się układem rdzeni 1 + 3 + 2 + 2 (3,30 + 3,15 + 2,96 + 2,27 GHz). Tak więc mimo że Exynos 2400 zbudowany jest z większej liczby rdzeni, to ich całkowita wydajność prawdopodobnie będzie gorsza od konkurencyjnego rozwiązania od Qualcomma.

Exynos2400 Frequency, 100% sure

3.16GHz, 2.9GHz, 2.6GHz,1.95GHz — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 29, 2023

Z obecnych doniesień wynika, że tylko model Samsung Galaxy S24 Ultra będzie globalnie pozbawiony wariantu z procesorem Exynos. Specjalnie skonstruowana jednostka Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy może się okazać kartą przetargową dla tego modelu, oferując nie tylko lepsze osiągi od swoich tańszych braci, ale również bezpośredniej konkurencji. Taki ruch ze strony Samsunga z pewnością mógłby wyjść marce na dobre - w szczególności pod względem finansowym. Komentarze, jakie pojawiły się pod postem na portalu X od użytkownika @Tech_Reve wyraźnie wskazują, że jeśli tak potoczą się losy najmocniejszej edycji Galaxy, to większość osób zdecyduje się na zakup. W innym wypadku sprzedaż może nie należeć do najlepszych, albowiem mało która osoba chciałaby wydać identyczną kwotę za gorszy produkt.

Regardless of the region, all models of the S24 Ultra feature Qualcomm Snapdragon processors. — Revegnus (@Tech_Reve) August 30, 2023

Źródło: X @Tech_Reve, @UniverseIce