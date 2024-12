Samsung Galaxy S24 Ultra doczeka się płaskiego ekranu o niestandardowych proporcjach. Ucierpi na tym design urządzenia?

Wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczne flagowce Samsunga z serii Galaxy S będą zauważalnie różnić się od poprzedników. Pomijając już liczne zmiany w specyfikacji urządzeń będzie można liczyć także na odświeżony design. Do tej pory pojawiały się liczne doniesienia o tytanowych obudowach oraz zupełnie płaskich ramkach w stylu dotychczasowych iPhone'ów, a teraz @UniverseIce ma dla nas kilka informacji na temat czołowego wariantu Galaxy S24 Ultra.

Jak twierdzi popularny informator, nadchodzący Samsung Galaxy S24 Ultra będzie cechował się wymiarami 162,3 x 79 x 8,6 mm. Co to oznacza? Jak się okazuje, smartfon będzie o 1,1 mm niższy, o 0,3 mm cieńszy (przy zachowaniu tej samej baterii 5000 mAh) i jednocześnie o 0,9 mm szerszy od poprzednika. Można zatem wywnioskować, że producent prawdopodobnie ponownie postawi na 6,8-calowy panel, jednak tym razem jego proporcje to zapewne 19,5:9, co zaowocuje rozdzielczością 3120 x 1440 pikseli. Warto w tym miejscu dodać, że poprzednik ma jeszcze szerszy ekran o proporcjach 19,3:9, a jednak i tak pozostanie nieco szczuplejszy od modelu S24 Ultra. Jak to możliwe?

This is the best looking of several possible designs based on S24 Ultra data. Be as symmetrical as possible. pic.twitter.com/PbJdtBwmWx