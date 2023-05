Samsung Galaxy S23 Ultra - materiały potrzebne do produkcji jednego smartfona kosztują znacznie mniej niż myślisz

Nie od dziś wiadomo, że końcowa cena urządzenia nie ma zbyt wiele wspólnego z faktycznym kosztem wszystkich materiałów, które zostały użyte do jego produkcji. W końcu wiadomo, na czymś producent musi zarabiać, prawda? Czasem jednak koszt wszystkich składowych może mocno zaskoczyć. Serwis Counterpoint Research dotarł właśnie do zestawienia BoM (Bill of Materials) topowego smartfona Samsung Galaxy S23 Ultra. Końcowa cena tego telefonu - choć już wcale nie niska - nagle może wydać się jeszcze bardziej zawyżona...

Materiały niezbędne do produkcji pojedynczego smartfona Galaxy S23 Ultra kosztują zaledwie ok. 469 dolarów. Ostateczny koszt wyprodukowania urządzenia jest jednak z pewnością znacznie wyższy.

Jak twierdzi źródło, materiały niezbędne do produkcji pojedynczego smartfona Galaxy S23 Ultra kosztują zaledwie ok. 469 dolarów. Warto w tym miejscu dodać, że końcowa, sugerowana cena urządzenia to 1199 dolarów (w Polsce 6799 zł), czyli aż 154% tej sumy. Jak można było się spodziewać, głównymi komponentami wpływającymi na cenę części smartfona są SoC, wyświetlacz i kamera. 11% całości stanowi sama pamięć telefonu, 8% obudowa, natomiast do pola "inne" (15%) zaliczyć można np. silniczki wibracyjne, płytkę PCB czy elementy wpływające na uzyskanie certyfikatu IP68.

Początkowo może się wydawać, że Samsung zarabia na pojedynczej sztuce smartfona aż 730 dolarów, jednak należy podkreślić, że powyższy wykres nie uwzględnia montażu, testowania, praw własności intelektualnej, oprogramowania, kosztów marketingu oraz pozostałych wydatków związanych z wprowadzeniem urządzenia na rynek. Choć więc ostatecznie Samsung musi coś zarabiać na swoich produktach, to jednak ostateczne profity są z pewnością znacznie mniejsze niż mogłoby to wynikać z najnowszych danych od Counterpoint.

Źródło: WCCFTech, Counterpoint Research