Ridley Scott użył Samsunga Galaxy S23 Ultra do nakręcenia nowego krótkometrażowego filmu. Jak wyszło?

Sir Ridley Scott do nakręcenia swojego nowego filmu krótkometrażowego „Behold” użył Samsunga Galaxy S23 Ultra. Według utytułowanego reżysera największą zaletą wykorzystania nowego flagowego telefonu Samsunga jest łatwość operowania nim w ciasnych przestrzeniach w których konwencjonalne kamery i aparaty wymagają większej ostrożności w operowaniu. Film ten można obejrzeć na kanale Samsunga w serwisie YouTube.

Brytyjski reżyser Sir Ridley Scott twórca wielu niezapomnianych filmów takich jak „Obcy: Ósmy pasażer Nostromo”, „Łowca androidów” oraz „Gladiator” przy współpracy z firmą Samsung oraz operatorem Flavio Labiano, nakręcił swój nowy film „Behold”, korzystając z Samsunga Galaxy S23 Ultra.

Sir Ridley Scott zapytany o to co sądzi o użyciu Samsunga Galaxy S23 Ultra, przyznaje że było to interesujące doznanie, ponieważ zastąpiono aparaty i kamery, (których normalnie używa się do kręcenia filmów) kilkoma egzemplarzami Samsunga Galaxy S23 Ultra. Pozwoliło to na łatwiejsze manewrowanie w ciasnych pomieszczeniach. Również operator Flavio Labiano, mimo początkowych obaw, po przyzwyczajeniu się do ustawień oraz poznaniu ograniczeń sprzętu przyznał, że produkt Koreańczyków zaskoczył go wszechstronnością oraz zakresem dynamicznym rejestrowanego obrazu.

Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że do kręcenia omawianego filmu, poza najnowszym modelem Samsunga Galaxy wykorzystano także sporo wspomagającego sprzętu profesjonalnego jak statywy, mikrofony czy stabilizatory. Również sam film był następnie edytowany, poprawiany przy użyciu branżowego oprogramowania. Efekty możecie zobaczyć na materiale poniżej, a od siebie dodam już tylko, że już wkrótce na PurePC pojawi się nasz test nowego produktu od Samsunga, w którym przekonacie się na co naprawdę go stać.

Źródło: wccftech