Obsidian nie obawia się zamknięcia przez Microsoft. Dyrektor generalny studia ma plany na bliższą i dalszą przyszłość

W ostatnich miesiącach przez branżę gier przetoczyła się fala zwolnień. Największa redukcja zatrudnienia odbyła się w podmiotach należących do Microsoftu. Od 2018 roku do firmy z Redmond należy też Obsidian Entertainment, który ma na swoim koncie jedne z najlepszych gier RPG z ostatniego dwudziestolecia. CEO studia i jego współzałożyciel - Feargus Urquhart - w niedawnym wywiadzie zdradził, że jest spokojny o przyszłość zarządzanego przez siebie podmiotu.

CEO i współzałożyciel studia Obsidian Entertainment - Feargus Urquhart - jest raczej spokojny o jego dalsze losy. Studio plany na przyszłość, a on sam chce je przygotować na swoje odejście w perspektywie kilkunastu lat.

Feargus Urquhart to w branży postać niemal legendarna. Miał on znaczący udział w produkcji takich gier, jak Fallout 2, Planescape Torment, Baldur’s Gate 2 i niemal wszystkich tytułów Obsidianu. Nie jest łatwo znaleźć bardziej zasłużonego dewelopera. Doświadczenie jest niezwykle cenne, co ma zapewne znaczenie także w kontekście spokoju, z jakim Urquhart podchodzi do przyszłości swojego studia. Najnowszy wywiad z CEO Obsidianu został przeprowadzony przez portal PC Gamer. W rozmowie poruszono kwestię obaw, które mogą budzić ostatnie ruchy Microsoftu. Przypomnijmy, że amerykańska firma zdecydowała się zamknąć cztery studia, w tym Tango Gameworks i to pomimo faktu, że jego najnowsze dzieło (Hi-Fi Rush) odniosło spory sukces rynkowy. Feargus Urquhart określił te wydarzenia mianem "okropnych". CEO Obsidianu jest z pewnością przy tym szczery, ponieważ jego studio musiało na przestrzeni lat przejść aż trzy fale zwolnień zanim zostało przejęte przez Microsoft. Urquhart uważa, że momenty te były jednymi z najgorszych w jego życiu, zaraz po śmierci rodziców.

Deweloper rozumie obawy fanów, że Obsidian może w niedalekiej przyszłości podzielić los innych zamykanych studiów. Jednocześnie stara się ich uspokoić, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Jak twierdzi Urquhart, jego studio stara się nie podnosić głowy, tylko zmierzać naprzód i dowodzić, że pracuje nad fantastycznymi grami. Aktualnie oczkiem w głowie Obsidianu jest gra Avowed, której premiera została zaplanowana na jesień bieżącego roku. Trwają też prace nad The Outer Worlds 2, jednak plany dewelopera sięgają dużo dalej w przyszłość. Zapytany o to, czy nadal uważa, że Xbox jest dobrym włodarzem dla przejętych studiów, bez wahania odpowiada “Tak”. Jednocześnie zdecydowanie stwierdza, że nie obawia się o dalsze losy Obsidianu. Jak zauważa bowiem, wytyczne ze strony Xboksa dla zarządzanego przez niego studia nie zmieniły się od dnia przejęcia w 2018 roku. Choć Urquhart jest zasmucony obecnym rozwojem wypadków w podmiotach Microsoftu, to nie martwi się przyszłością tak długo, jak wie, że wykonuje dobrze swoją pracę. Chce też przygotować studio na swoje odejście, co ma nastąpić w perspektywie następnych 15 lat. Obisidian ma wtedy ciągle być obecny na scenie deweloperskiej. Warto przypomnieć, że studio w tym roku obchodzi 21. rocznicę swojego istnienia.

Źródło: PC Gamer