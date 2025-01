NVIDIA twierdzi, że czasy natywnego renderowania obrazu w grach przeminęły. DLSS ma być niedługo standardem

Techniki upscalingu obrazu przyniosły rewolucję, jeśli chodzi o wydajność kart graficznych w grach. Nie ma jednak róży bez kolców. Można odnieść wrażenie, że od czasu ich debiutu deweloperzy poświęcają mniej uwagi kwestii optymalizacji. Użycie technik powoduje też nierzadko pogorszenie ogólnej jakości obrazu. W wywiadzie dla Digital Foundry z ust przedstawiciela NVIDII padło stwierdzenie, że czasy natywnego renderowania obrazu w grach kończą się.

Bryan Catanzaro z NVIDII stwierdził w wywiadzie, że natywne renderowanie obrazu nie jest już najlepszym sposobem na uzyskanie dobrego doświadczenia w grach. W przyszłości techniki pokroju DLSS mają go całkowicie wyprzeć i zastąpić.

We wspomnianej rozmowie brali udział Bryan Catanzaro i Jacob Freeman z NVIDII, Jakub Knapik z CD Projekt RED oraz Pedro Valadas z portalu PC Master Race. Kontrowersyjne stwierdzenie padło z ust Bryana Catanzaro, który jest wiceprezesem działu NVIDII zajmującego badaniami nad praktycznym zastosowaniem głębokiego uczenia. Przedstawiciel amerykańskiej firmy stwierdził, że natywne renderowanie obrazu nie jest już najlepszym sposobem na uzyskanie dokładnej grafiki w grach. Według niego branża będzie stopniowo zmierzała w kierunku całkowitego zastąpienia natywnego renderowania przez rozwiązania bazujące na rekonstrukcji obrazu przy użyciu sztucznej inteligencji. Jak twierdzi Catanzaro, prawo Moore’a jest martwe, więc zwiększanie jakości grafiki w sposób bezpośredni nie jest już idealnym rozwiązaniem. Techniki pokroju DLSS zaś pomagają skutecznie skompensować niski wzrost wydajności sprzętu z generacji na generację.

Częściowo z tym słowami zgodził się Jakub Knapik z CDPR. Słusznie zauważył on, że wprowadzenie Path Tracingu do Cyberpunka 2077 byłoby niemożliwe bez DLSS. Nie można jednak zapominać o wadach technik upscalingu obrazu. Nie jest w interesie graczy używanie DLSS jako usprawiedliwienia dla kiepskiej optymalizacji poszczególnych tytułów. Jest to o tyle istotne, że póki co wykorzystanie DLSS wiąże się nierzadko z pogorszeniem jakości obrazu, najczęściej w formie jego lekkiego rozmycia. Choć można przeciwdziałać temu za pomocą filtrów wyostrzających, to i tak wielu graczy przedkłada z tego powodu natywny obraz nad lepsze oświetlenie, które możliwe jest dzięki zastosowaniu Ray Tracingu. Catanzaro prognozuje także, że w przyszłości obraz powstający przy użyciu sztucznej inteligencji całkowicie wyprze tradycyjne formy renderowania. Postęp technologiczny zapewne doprowadzi w przyszłości do znacznego ulepszenia DLSS, ale wydaje się, że na tę chwilę technika ta nie jest jeszcze pełnym substytutem natywnego trybu wyświetlania obrazu. Wydaje się zatem, że stwierdzenie przedstawiciela NVIDII jest nieco przedwczesne.

Źródło: Digital Foundry (YouTube), Tom's Hardware