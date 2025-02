NVIDIA oficjalnie przyznała, że niektóre egzemplarze GeForce RTX 5080 posiadają niższą liczbę jednostek ROP

Branża technologiczna od kilku dni żyje przede wszystkim problemami, jakie trapią karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000. Jednym z nich jest niższa od deklarowanej liczba jednostek ROP. Choć problem nie dotyczy wszystkich egzemplarzy kart, to ma realny wpływ na wydajność. Jest to wynik wad produkcyjnych, które dotknęły ograniczoną partię GPU. Potwierdza to także oficjalne oświadczenie NVIDII. Teraz firma przyznała, że problem obejmuje też GeForce RTX 5080.

Przedstawiciel NVIDII przyznał, że niektóre egzemplarze GeForce RTX 5080 także posiadają niższą liczbę jednostek ROP niż powinny. Właściciele wadliwych egzemplarzy powinni zgłaszać się do producentów konkretnych modeli kart w celu ich wymiany na sprzęt pozbawiony tych problemów.

Oświadczenie, które opublikowała NVIDIA w zeszły weekend dotyczyło kart GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5090 D oraz GeForce RTX 5070 Ti. Mniejsza liczba jednostek ROP niż w specyfikacji kart oznacza oczywiście niższą wydajność. Amerykańska firma mówi tutaj o spadku rzędu 4% podczas zadań związanych z generowaniem grafiki. Kwestia ta ma nie wpływać na wydajność innych obliczeń. Błąd produkcyjny został już odpowiednio skorygowany, zatem kolejne egzemplarze powinny być pozbawione tej wady. Omawiane oświadczenie zostało ostatnio zaktualizowane. NVIDIA dodała do niego informację, że problem dotyczy także kart GeForce RTX 5080, o czym informowaliśmy wczoraj (24 lutego).

Do sprawy odniósł się także bezpośrednio Ben Berraondo, który odpowiada za PR marki GeForce. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu dla portalu The Verge, NVIDIA wykryła, że błąd produkcyjny obejmuje także wczesną partię układów GeForce RTX 5080. Poszkodowani klienci powinni kontaktować się z producentami konkretnych modeli kart w celu ich wymiany. Omawiana karta powinna według specyfikacji posiadać 112 jednostek ROP. Wadliwe egzemplarze mają zaś 104 jednostki. Choć skala problemu nie wydaje się nadmiernie duża, to prawdopodobne jest, że wielu użytkowników nie zauważy braku części jednostek ROP w swojej karcie. W rezultacie będą oni przez dłuższy czas użytkowali sprzęt, który spisuje się poniżej deklarowanych możliwości.

