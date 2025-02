ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 - topowy model karty graficznej Blackwell uległ awarii. Zawiodła prawdopodobnie sekcja zasilania

Wiele wskazuje na to, że premiera kart NVIDIA GeForce RTX 5000 zapisze się jako jedna z najbardziej problematycznych w historii. Nowe układy są bardzo trudno dostępne i pojawiają się doniesienia o kolejnych problemach, które trapią tę generację sprzętu. Posiadacz topowej karty ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 doświadczył bardzo poważnej awarii, która uszkodziła nie tylko GPU, ale i płytę główną. Na szczęście może to być jednostkowy przypadek.

Posiadacz topowej karty graficznej ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 doświadczył poważnej awarii, która skutkowała pojawieniem się ognia i dymu w obudowie. Winne są jednak nie kondensatory a sekcja zasilania.

Karta graficzna ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 to jeden z najdroższych modeli spośród konsumenckich układów Blackwell. Wydaje się, że za wysoką ceną powinna iść także najwyższa jakość. Nie można oczywiście wykluczyć, że problem, którego doświadczył jeden z posiadaczy tego GPU to przypadek, jednak jest to i tak wydarzenie niepokojące. Jak możemy przeczytać na Reddicie, w trakcie przeglądania stron internetowych użytkownikowi o pseudonimie Impossible-Weight485 nagle wyłączył się komputer. Po jego ponownym uruchomieniu zauważył on w obudowie ogień, a następnie wydobywający się z niej dym. Użytkownik postanowił oczywiście zajrzeć do środka komputera. Okazało się, że zarówno na karcie graficznej, jak i płycie głównej pojawiły się ślady osmalenia.

Przyczyną wystąpienia tego problemu była najprawdopodobniej awaria sekcji zasilania karty. Taką diagnozę postawił w swoim materiale na YouTube Buildzoid. Stoi to w sprzeczności z początkowymi diagnozami, które winą obarczały kondensatory. W praktyce awarie tych ostatnich zdarzają się bardzo rzadko i jest niewielkie prawdopodobieństwo, że doszło do tego tutaj. Zamiast tego przypuszcza się, że elementy sekcji zasilania były nieprawidłowo przylutowane lub po prostu źle wykonane w tym konkretnym egzemplarzu karty. To oznacza, że omawiany przypadek może być odosobniony i nie będzie podobnych awarii w innych egzemplarzach ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090. Natomiast zwarcie, do którego najprawdopodobniej doszło, mogło uszkodzić sam rdzeń karty. Takie przypadki zdarzały się też we wcześniejszych generacjach. Jest to specyfika wysoko pozycjonowanych kart, które stawiają równocześnie na wysoką wydajność i duży pobór mocy. Co ważne jednak, nie ma tutaj raczej winy użytkownika, zatem gwarancja na kartę powinna zostać uwzględniona.

Źródło: WCCFTech, Actually Hardcore Overclocking (YouTube)