Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5080 również ma problem z brakującymi ROP-ami, wbrew oświadczeniu firmy

Kilka dni temu pojawiły się pierwsze raporty dotyczące wadliwych modeli kart GeForce RTX 5090, w których zaobserwowano mniejszą liczbę jednostek ROP, niż jest to przewidziane oficjalną specyfikacją. Do sprawy szybko odniosła się NVIDIA, potwierdzając że problem zaistniał i dotyczy niewielkiej grupy kart GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5090 D i GeForce RTX 5070 Ti. Okazuje się jednak, że sprawa ma dotyczyć także niewymienionego wcześniej GeForce RTX 5080.

Wygląda na to, że problem znikających ROP-ów może dotyczyć także modelu NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition. Pierwszy taki przypadek został już uwidoczniony w sieci. Producent w niedawnym oświadczeniu wskazywał natomiast, że wada dotyczy modeli GeForce RTX 5090 (D) i RTX 5070 Ti.

Na Reddicie pojawiły się pierwsze doniesienia, które wskazują że problem ze zmniejszoną liczbą ROP-ów dotyczy także układu GeForce RTX 5080. Jeden z użytkowników, posiadających model GeForce RTX 5080 Founders Edition (mowa zatem o karcie bezpośrednio od NVIDII), przedstawił raport walidacji z oprogramowania GPU-Z, który jasno wskazuje, że karta posiada mniej bloków ROP, niż wynika to ze specyfikacji. Zamiast 112, do dyspozycji ma tylko 104. Przypominając niedawne oświadczenie NVIDII, w tej sytuacji taki użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z firmą w celu wymiany. Czy karta będzie jednak dostępna, to już inna sprawa...



Brakujące ROP-y w GeForce RTX 5080 Founders Edition (źródło: VideoCardz)

Strata 8 bloków ROP będzie skutkowała przynajmniej kilkuprocentowym spadkiem wydajności. Dokładne wartości są uzależnione już od konkretnego testu i warunków. W przypadku GeForce RTX 5090, mowa zwykle o około 5% stracie. Dla GeForce RTX 5070 Ti mowa o przedziale od 3 do 11%, a przynajmniej tak wynika z oprogramowania 3DMark. Największa strata odnotowana została w 3DMark Time Spy (11%). W 3DMark Speed Way było to 9% na niekorzyść wariantu z brakującymi ROP-ami, a najmniejsza 3% w teście 3DMark Steel Nomad.

