NVIDIA GeForce RTX 50 - układy mogą zadebiutować później niż sądzono. Mamy złe wieści dla niecierpliwych graczy i entuzjastów

Pierwsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40 zadebiutowały niespełna dwa lata temu. W świecie nowych technologii to niemal cała epoka, dlatego nic dziwnego, że w sieci od dawna sporo mówi się o układach kolejnej generacji. Już teraz właściwie wiadomo, że jednostki Zielonych oparte na architekturze Blackwell zapewnią oczekiwany wzrost wydajności, ale niestety nie mamy dobrych informacji dla tych, którzy chcieliby zaopatrzyć się w nową kartę jeszcze w tym roku.

NVIDIA prawdopodobnie nie zaprezentuje nowych kart graficznych aż do najbliższych targów CES, które odbędą się dopiero w styczniu 2025 roku.

Dotychczas wszystko wskazywało na to, że karty graficzne GeForce RTX 50 pojawią się w sklepach w ostatnim kwartale tego roku. Uznany informator @kopite7kimi twierdzi jednak, że NVIDIA nie zaprezentuje tych jednostek aż do najbliższych targów CES, które odbędą się dopiero w 2025 roku, a konkretnie w dniach od 7 do 10 stycznia. Oczywiście nie jest to pewna informacja i Zieloni mogą jeszcze zmienić swoje plany, jednak zakładając, że spełni się ten scenariusz, można przewidywać, że nowe karty wcale nie staną się od razu dostępne po prezentacji. Znając NVIDIĘ zapewne trzeba będzie na nie poczekać kilka dodatkowych tygodni.

I think we won't see RTX 50 until CES. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 22, 2024

NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA GeForce RTX 4090 Architektura Blackwell Ada Lovelace Układ graficzny GB202 AD102 Litografia TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Rozmiar rdzenia Brak danych 608 mm² Tranzystory Brak danych 76 mld Jednostki SP ~24000 16384 Jednostki TMU Brak danych 512 Jednostki ROP Brak danych 192 Jednostki RT 192 128 Jednostki Tensor Brak danych 512 Taktowanie bazowe ~2900 MHz (?) 2235 MHz Taktowanie boost Brak danych 2520 MHz Taktowanie pamięci 28000 MHz 21000 MHz Ilość pamięci VRAM 28 GB 24 GB Typ pamięci VRAM GDDR7 GDDR6X Szyna pamięci VRAM 448-bit 384-bit Ilość pamięci podręcznej L2 128 MB 72 MB Przepustowość 1568 GB/s 1000 GB/s Interfejs Brak danych PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP Brak danych 450 W

Taki obrót spraw mimo wszystko nie powinien zaskakiwać. Wiemy od jakiegoś czasu, że również AMD planuje wydanie kart Radeon RX 8000 (RDNA 4) w przyszłym roku. Także Intel planuje premierę swoich nowych układów Battlemage/Xe2-HPG na kolejny rok kalendarzowy. Jak zatem widać, NVIDIA nie ma powodów do pośpiechu. To na pewno zła wiadomość dla wszystkich niecierpliwych entuzjastów, ale warto spojrzeć też na to wszystko z innej strony - będzie więcej czasu, by zaoszczędzić odpowiednią sumkę pieniędzy. W końcu tanio na pewno nie będzie...

Źródło: @kopite7kimi, VideoCardz