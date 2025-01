NVIDIA GeForce RTX 4090 D może wkrótce zniknąć z Chin. Amerykański rząd aktualizuje nałożone restrykcje

Sytuacja geopolityczna wokół Chin i Tajwanu jest nieustannie bardzo skomplikowana. W najbliższej przyszłości nie dojdzie raczej w tej kwestii do przełomu. Można zatem spodziewać się utrzymania nałożonych na Państwo Środka sankcji, a nawet ich dalszego zaostrzania. Jak donoszą źródła, amerykańskie restrykcje doczekają się niebawem aktualizacji, w wyniku czego mogą zostać nimi objęte między innymi karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4090 D oraz układy NVIDIA H20.

Eksport GeForce RTX 4090 D do Chin może wkrótce wymagać licencji ze strony amerykańskiego Departamentu Handlu. Już wkrótce ma bowiem wejść w życie aktualizacja do sankcji nałożonych na Państwo Środka.

Jak wynika z dokumentu, który pojawił się na amerykańskich stronach rządowych, już 4 kwietnia aktualizacji doczekają się restrykcje nałożone na Chiny. Jego treść wskazuje w uproszczeniu, że eksport komputerów oraz komponentów komputerowych, których szczytowa wydajność obliczeniowa przekracza 70 TFLOPS, będzie możliwy tylko po uzyskaniu stosownej licencji. Pod tę kategorię podpadnie zatem karta graficzna GeForce RTX 4090 D (około 73,5 TFLOPS). Jest to sprzęt przygotowany specjalnie z myślą o rynku chińskim, który został wprowadzony do sprzedaży po tym, gdy amerykańskie sankcje objęły standardowego GeForce’a RTX 4090. Sankcje dotyczyć będą też skierowanego na rynek AI układu NVIDIA H20 (około 74 TFLOPS).

Sprzedaż komponentów i komputerów, których wydajność obliczeniowa nie przekracza wspomnianych 70 TFLOPS, będzie mogła na razie odbywać się bez ograniczeń. Ostatecznie nie można też wykluczyć, że NVIDIA zdoła pozyskać odpowiednią licencję i karty GeForce RTX 4090 D pozostaną w sprzedaży. Bardziej prawdopodobne jest, że Departament Handlu chce po prostu zapewnić sobie możliwość blokowania dostaw układów graficznych do wybranych podmiotów, które chcą spożytkować ten sprzęt w sposób sprzeczny z interesem USA. Nie zmienia to jednak faktu, że aktualizacja dotychczasowych restrykcji spotkała się ze stanowczą reakcją Pekinu, który skrytykował Stany Zjednoczone za działania podkopujące pozycję rynkową zarówno firm chińskich, jak i amerykańskich. Relacje pomiędzy oboma krajami stają się zatem coraz bardziej napięte i nie ma póki co na horyzoncie przesłanek zwiastujących zmiany w tej polityce.

Źródło: VideoCardz