No-Bullshit Games - lista gier na platformy mobilne, które zapewnią nam czystą rozrywkę bez irytujących reklam

Rozrywka na urządzeniach mobilnych w dzisiejszych czasach, zamiast sprawiać radość i satysfakcję potrafi wprawić w stan poirytowania. W większości przypadków jest to związane z nachalnymi reklamami, które można pominąć dopiero po określonym czasie. Często po pobraniu nowego tytułu okazuje się, że nie był on wart poświęcenia na niego nawet chwili z naszego cennego czasu. Aby temu zapobiec, stworzono listę gier mobilnych, które są wolne od takich wad.

Gry mobilne często są bardzo słabo zaprojektowane, a do tego naszpikowane wyskakującymi zewsząd reklamami. W poszukiwaniu tytułu godnego naszej uwagi oraz wolnego od reklam możemy się udać na stronę internetową, która zawiera listę wyselekcjonowanych produkcji.

Mobilne produkcje są dziś w większości przypadków nastawione wyłącznie na zysk, natomiast kwestia samej jakości rozgrywki schodzi na dalszy plan. Szukając tytułu wartego naszego czasu w Sklepie Google Play, natkniemy się dosłownie na morze gier, które idealnie pasują do tej definicji. Prawda jest taka, że zazwyczaj będziemy musieli stracić czas, żeby osiągać kolejne poziomy, ponieważ szybsza droga wiąże się z mikropłatnościami. Często też osoby, które zapłacą, są od razu silniejsze od innych i łatwo mogą pokonać przeciwników w rozgrywkach online. O ile zapłacenie za brak reklam lub dodatkową zawartość jest całkiem fair, tak omawiane metody już niekoniecznie. Pewien użytkownik postanowił więc stworzyć stronę, na której znajdziemy listę gier na systemy Android i iOS - każda pozycja musi jednak spełniać określone warunki, aby się na niej znalazła. Stronę znajdziemy pod tym adresem.

Od razu po wejściu na stronę No-Bullshit Games będziemy mogli wybrać odpowiednią platformę, a także filtry, które dodatkowo posegregują gry (np. według oceny). Każdy tytuł jest sprawdzany przez autora (ponieważ wszyscy mogą dodawać propozycje) pod kątem tego, czy nie jest nastawiony na zysk poprzez wymuszanie mikropłatności do grania lub, czy nie zalewa nas co chwilę reklamami, których na dodatek nie da się pominąć przed określonym czasem. Projekt jest wart naszej uwagi, szczególnie że nie tak łatwo dziś znaleźć grę, w której faktycznie będziemy w stanie się dobrze bawić, a nie irytować. Z pewnością warto przyjrzeć się bliżej serii The Room (dla fanów łamigłówek), czy też grze DATA WING (zręcznościowy tytuł z bardzo ciekawą koncepcją).

Źródło: No-Bullshit Games