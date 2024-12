Assassin's Creed Odyssey - gracze w trakcie rozgrywki otrzymują od Ubisoftu specjalny prezent w postaci... pełnoekranowej reklamy

Reklamy w dzisiejszym świecie są tak wszechobecne, że ciężko się przed nimi uchronić. Możemy się na nie natknąć tak naprawdę wszędzie, a ostatnie wydarzenia tylko zdają się to potwierdzać. Ze szczególnie ciekawym przypadkiem spotkali się gracze w produkcji Assassin's Creed Odyssey. Podczas rozgrywki Ubisoft zaserwował im reklamę swojego najnowszego tytułu z tej serii. Oczywiście użytkownicy, którzy tego doświadczyli, są oburzeni, a producent... cóż, ma słabe wytłumaczenie.

Reklamami jesteśmy "nękani" na wielu platformach, jak i w życiu codziennym, natomiast mało kto spodziewałby się ich pojawienia bezpośrednio podczas rozgrywki w grze wideo. Sytuacja została przedstawiona na materiale wideo przez pewnego użytkownika serwisu Reddit. Widać na nim, jak w trakcie rozgrywki w Assassin's Creed Odyssey podczas próby przejścia do mapy na ekranie pojawia się reklama, która sugeruje zakup Assassin's Creed Mirage z 20% zniżką. Całość opiera się na "promocyjnym" Czarnym Piątku, więc jest to idealnie zsynchronizowane z tym, co się aktualnie dzieje.

Ubisoft oświadczył, że wie o zaistniałej sytuacji, a jest ona związana z "błędem technicznym" i od razu po wykryciu został on usunięty. Nie sposób jednak uwierzyć, że promocyjna oferta z okazji Black Friday "przypadkiem" w wyniku "błędu technicznego" pojawia się użytkownikom podczas gry. Okazuje się jednak, że takie działanie wcale nie jest wyjątkowe, ponieważ Microsoft także postanowił wyświetlać graczom ofertę zakupu gry Call of Duty: Modern Warfare 3, choć nie w trakcie rozgrywki, a po starcie konsoli Xbox Series. Działania marketingowe zdają się tracić swoje dotychczasowe granice.

