Jakie bezprzewodowe słuchawki nauszne kupić w 2023 roku? Poradnik zakupowy wśród nowości i klasyków

Jakie słuchawki wybrać? Na co zwracać uwagę przy zakupie? Gdzie ANC zaczyna być pożądaną cechą, a gdzie zbędnym dodatkiem? Czy aplikacja w słuchawkach to game changer? Jakie modele są naprawdę warte uwagi? Takich i tym podobnych pytań podczas zakupu słuchawek jest cała masa. Dziś postaram się odpowiedzieć na nie oraz pokazać interesujące słuchawki w różnych przedziałach cenowych. Opowiemy sobie, dlaczego czasem warto dołożyć trochę złotówek do półki wyżej i dlaczego w przypadku bardzo budżetowych słuchawek audio bycie Januszem Cebulą nie jest dobrym pomysłem. Zainteresowani? W takim razie zapraszam do zestawienia najbardziej opłacalnych słuchawek w 2023 roku.

Autor: Mateusz Szlęzak

Na wstępie, artykuł ten został przygotowany z myślą dla kompletnego laika, jaki i osób, które mniej więcej wiedzą już czego oczekują, ale nie są pewne swojego wyboru. Tekst został podzielony według półek cenowych, a na każdej stronie zostaną zaprezentowane po trzy modele mieszczące się do ustalonej granicy cenowej. Wszystkie słuchawki dostały tabelkę z parametrami oraz akapit opisu o ich brzmieniu, wykonaniu, działaniu ANC (o ile takowe występuje w danym modelu) i ewentualnych mankamentach modelu. Zaprezentowane tutaj słuchawki miałem możliwość posłuchać osobiście i postaram się również przenieść na papier moje prywatne odczucia co do konkretnych modeli, uprzednio jednak informując was o tym. Zatem jakie warunki musiały spełnić słuchawki, aby dostać się do zestawienia słuchawek na 2023 rok?

Jakie bezprzewodowe słuchawki nauszne kupić? Jeżeli zadawałeś sobie to pytanie, to znaczy, że prawdopodobnie tutaj znajdziesz swoją odpowiedź. Przygotowaliśmy aż 24 pary najbardziej opłacalnych bezprzewodowych słuchawek nausznych na każdy portfel, które warto kupić w 2023 roku.

Całość została wybrana na podstawie sześciu postawionych przeze mnie warunków, które dane słuchawki musiały dobrze spełniać, w stosunku do tego ile trzeba na nie wydać. Nadmienię jeszcze, że ceny dla poszczególnych modeli zaprezentowane w tabelach zostały podane na dzień pisania tego artykułu i są to tak zwane ceny standardowe, czyli bez żadnych promocji itp. Oto warunki, na podstawie których padły konkretne wybory:

Brzmienie słuchawek - jest to najważniejsze kryterium, ponieważ kupując słuchawki, najczęściej właśnie szukamy najlepszego możliwego brzmienia w danym budżecie. Dlatego przybliżę wam, czego mniej więcej przyszły właściciel, może się spodziewać po danym modelu. Dodam również kiedy warto użyć equalizera, aby zminimalizować niedociągnięcia.

Obsługiwane kodeki dźwięku - mimo iż obsługa szerokiej ilości kodeków audio jest jednym z ważnych parametrów, to w tym zestawieniu nie było to najważniejszym kryterium. Ponieważ choćbyśmy mieli doskonałą technologię przesyłu bezprzewodowego to jeżeli membrany nie grają dobrze, to takie słuchawki nie są wartę zakupu. Dlatego w zestawieniu pojawiły się propozycje, które oferujące jedynie kodeki SBC, ale grają bardzo dobrze i nawet potrafią deklasować konkurencję w swoich przedziałach cenowych.

Jakość wykonania - stanowi ważny element tego typu produktu. Albowiem nie może dochodzić do sytuacji gdzie system regulacji wysokości słuchawek po jakimś czasie nie działa lub co gorsza produkt się w tym miejscu potrafi złamać. Zwrócę też uwagę na materiał z jakiego zostały wykonane nauszniki czy pianki amortyzujące pałąk na głowie.

Wygoda noszenia słuchawek - jest dość ważna, ponieważ co z tego, że dźwięk będzie olśniewający, gdy po godzinie słuchawki trzeba będzie zdjąć z głowy. W tej kategorii ważna będzie "przewiewność" nauszników, ciężar oraz to jak sprawują się wszelkiej maści pianki.

Działanie ANC - o ile dostępne w danym modelu, może stanowić game changer, jak i całkowicie zbędną opcję pochłaniająca jedynie baterię. Przy wyborze słuchawek kierowałem się głównie tym, aby system aktywnej redukcji szumów faktycznie coś wnosił, a nie był jedynie dodatkiem marketingowym jak choćby w przypadku modelu: JBL Tune 660NC.

Wyposażenie i dodatkowe możliwości - stanowią nieodłączną część produktu, w szczególności gdy za słuchawki przychodzi zapłacić nam więcej niż 300 zł. W tym miejscu w miarę możliwości skupiłem się, aby słuchawki z zestawienia oferowały dobrej jakości: pokrowce/etui na produkt, okablowanie oraz opcjonalne aplikacje do zarządzania ustawieniami i wszelkiej maści equalizerami. Nie zawsze jednak wszystkie te cechy mają zastosowanie w jedynym modelu. Dlatego, gdy coś odstaje od założonych norm z pewnością o tym przeczytacie.

Warto dodać, że forma ta stanowi jedynie zbiór najważniejszych informacji w pigułce o produktach. Dlatego nie oczekuj w tym artykule pełno prawnych testów, ponieważ te znajdziesz w linkach pod zdjęciami. Zauważyć też należy, że propozycje dla czytelników to faktycznie dostępne słuchawki na rynku i tym samym nie znajdziecie tutaj starszych czy ledwo dostępnych modeli. Chciałbym również w tym miejscu dodać, że w tym artykule nie pojawi się segment rynkowy do 100 zł. Wynika to z faktu, że często słuchawki do 200 zł na dobrych promocjach można kupić w cenie bliskiej do 100 zł. Nadto w najniższym segmencie słuchawek często znajdują się produkty, które są dalekie od spełnienia postawionych przeze mnie warunków. Nie przedłużając, zaczynajmy przegląd najbardziej opłacalnych słuchawek w 2023 roku.

Źródło: PurePC, Shift Delete, Etsy, Bloom Audio, ALPHA-AUDIO