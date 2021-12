Bose QuietComfort 45, Sony WH-1000XM4 i Jabra Elite 85h – porównanie słuchawek z ANC. Które będą najlepsze dla Ciebie?

W sieci, czy to przy wyprzedażach, czy na forach internetowych często powtarza się następujące pytanie: "Co kupić: Sony WH-1000XM4 czy Bose QuietComfort 35?" Teraz, gdy za nami premiera modelu Bose QuietComfort 45, decyzja o zakupie porządnego zestawu słuchawkowego z ANC jest już tylko trudniejsza do podjęcia. A może nie warto przepłacać, i wystarczającą funkcjonalność zapewni nam przystępny cenowo model Jabra Elite 85h? Już na wstępie niniejszego materiału podkreślę, że wszystkie te trzy pary słuchawek (a nawet cztery) są urządzeniami rewelacyjnymi. Mam jednak także pewność, że z uwagi na brzmienie, moc ANC, wygodę czy dodatkowe funkcje, nie są to modele ze sobą tak bardzo tożsame jakby się mogło wydawać. Dlatego niniejszy artykuł ma za zadanie podkreślić te różnice, dzięki którym powinniście odnaleźć odpowiedź na pytanie, który model będzie najlepszy dla Was. A na dokładkę - bonus. Zestawienie różnić między Bose QuietComfort 35 II, a QuietComfort 45.

Autor: Ewelina Stój

Bose QuietComfort 45 to model najświeższy, gdyż zadebiutował we wrześniu tego roku. Powinien więc na dobrą sprawę konkurować z konstrukcją Sony WH-1000XM5. Jako że takowa jednak wciąż nie powstała, to naturalnym wydaje się pytanie, czy warto dopłacać tych kilka stówek do nowych Bose, czy jednak zdecydować się na ciut starsze rozwiązanie od Sony. A może darować sobie wydatek rzędu 1200-1400 złotych i skusić się na coś sporo tańszego, co w teorii obiecuje takie same rozwiązania? Mowa tu o modelu Jabra Elite 85h, który w czasach swego debiutu (początek 2019 roku) kosztował ok. 1350 zł, a dziś jest do "wyrwania" za ok. 800 zł.

Bezprzewodowość, wokółuszna budowa, ANC oraz tryb podsłuchu na otoczenie - oto wspólne mianowniki słuchawek Bose QuietComfort 45, Sony WH-1000XM4 oraz Jabra Elite 85h. Które okażą się najlepsze dla Was?

Pierwszy rzut oka na specyfikację wszystkich modeli sugeruje, że faktycznie możemy mieć do czynienia z niemal bliźniaczymi konstrukcjami. Po dokładniejszym zapoznaniu się chociażby z poniższą tabelą zobaczymy jednak, że przewagą modelu Bose QuietComfort 45 może być najniższa waga. Sony WH-1000XM4 mogą zachęcać z kolei obecnością kodeka LDAC, zaś Jabra Elite 85h pracą bezprzewodową z ANC aż do 41 godzin. Okazuje się jednak, że różnic jest znacznie więcej. Nie tylko w brzmieniu poszczególnych modeli, ale także w ich funkcjonalności. Oczywiście to, że jeden model będzie miał więcej "inteligentnych" opcji nie oznacza, że będzie wyborem lepszym dla wszystkich. Niektórzy będą bowiem woleli słuchawki minimalistyczne w obsłudze, pozbawione bajerów. Mam nadzieję, że wraz z ostatnim zdaniem niniejszej recenzji będzie w stanie samodzielnie ocenić, które z urządzeń spełnią Wasze indywidualne wymagania.