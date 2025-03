MSI MEG X870E Godlike - wkrótce na rynku zadebiutuje topowa płyta główna dla procesorów AMD Ryzen 9000

Choć premiera procesorów AMD Ryzen 9000 z rodziny Zen 5 jest już za nami, to wciąż czekamy na płyty główne dedykowane najnowszej generacji. Jedną z firm, które przygotowują się do debiutu tego typu sprzętu jest MSI. Już wkrótce w jej ofercie znajdzie się płyta MEG X870E Godlike, która powinna spodobać się nawet najbardziej wymagającym entuzjastom tego typu rozwiązań. Będzie to charakteryzujący się bardzo wysoką ceną flagowiec tajwańskiego przedsiębiorstwa.

MSI MEG X870E Godlike to nowy model flagowej płyty głównej od tajwańskiej firmy, który dedykowany jest procesorom AMD Ryzen 9000. Można liczyć na 28-fazową sekcję zasilania i duży potencjał przy podkręcaniu.

Płyta główna MSI MEG X870E Godlike wykorzystuje oczywiście gniazdo AM5. To oznacza, że można na niej zainstalować desktopowe procesory AMD Ryzen 9000, Ryzen 8000 oraz Ryzen 7000. Sprzęt posiada 28-fazową sekcję zasilania, czyli o jedną więcej niż model z poprzedniej generacji - MSI MEG X670E Godlike. Płyta jest wyposażona w standardowe 24-pinowe złącze ATX. Użytkownicy mogą skorzystać z dwóch 8-pinowych gniazd zasilających procesor. Całość została opracowana tak, żeby nie było problemów z obsługą także najwyżej pozycjonowanych jednostek z kolejnej generacji sprzętu. Na płycie znajdują się cztery sloty na pamięć RAM w standardzie DIMM. Łączna obsługiwana ilość pamięci to 256 GB RAM, czyli możliwe jest skorzystanie z modułów DDR5 64 GB, które mogą działać z szybkością przekraczającą 8000 MT/s. Nie zabrakło także dwóch złącz PCIe 5.0 (x16 i x8) oraz pojedynczego złącza PCIe 3.0 (x1). Sloty wykonane są w zgodzie z nowym standardem EZ PCIe Release, co upraszcza znacząco instalację i demontaż sprzętu. Jest ponadto dodatkowy konektor 8-pin, który będzie służył jako uzupełniające źródło zasilania dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000.

Na płycie można zainstalować łącznie pięć dysków SSD. Dwa z nich korzystają ze standardu PCIe 5.0, zaś trzy z PCIe 4.0. Dodatkowo dostępne są radiatory MSI Shield Frozr, które można wykorzystać do chłodzenia nośników. Nie zabrakło też czterech gniazd SATA 6 Gb/s, dwóch portów USB-A 3.0 i jednego USB-C do frontowego panelu obudowy. Producent zadbał o obecność aż siedmiu portów USB-C w tylnej części płyty głównej oraz dwa gniazda dla kabli sieciowych. Jest także oczywiście wsparcie dla standardu WiFi 7. Nie zaprezentowano na razie zdjęć płyty głównej. Wiemy jednak, że będzie to sprzęt wykonany w standardzie E-ATX, a jego wymiary powinny wynosić 288 x 304,8 mm. Można spodziewać się dużego potencjału przy podkręcaniu, a także bardzo wysokiej ceny. MSI MEG X670E Godlike kosztuje bowiem na rynku polskim ponad 7 tys. zł.

Źródło: WCCFTech