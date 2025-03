MSI wprowadza nowatorskie rozwiązanie w płytach głównych z chipsetami AMD X870E i X870. Złącza PCIe będą miały większą moc

Złącza PCI-Express od lat mogą dostarczyć do kart rozszerzeń maksymalnie 75 W mocy. W czasach boomu na kopanie kryptowalut wiele płyt głównych wyposażano w dodatkowe złącza PCIe x4 oraz złącza zasilania w postaci PCIe 8-pin i MOLEX. Wydaje się, że to rozwiązanie przetrwało w nieco zmienionej formie, pozwalając teraz slotom PCIe x16, a tym samym nowym kartom graficznym, dysponować dużymi mocami do aż 225 W.

MSI dodało na laminaty płyt głównych z chipsetami AMD X870E i X870 złącze zasilania PCIe 8-pin, które ma zwiększyć moc dostępną dla złączy sygnałowych PCIe x16. Dzięki temu nowe karty graficzne będą mogły otrzymać z gniazda aż 225 W mocy.

Podczas prezentacji nowych płyt głównych MSI z chipsetami AMD X870E i X870 dla procesorów AMD Ryzen 9000 uwagę przykuło złącze zasilania PCIe 8-pin, umieszczone na dolnej części laminatu. Okazuje się, że dodatkowa wtyczka ma dostarczać więcej mocy dla slotów PCIe x16, aż do 225 W. Lokalizacja wtyku nie jest przypadkowa, ponieważ pozwala to na poprowadzenie stosunkowo krótkich ścieżek do slotów kart graficznych. W branży szeroko spekuluje się na temat wprowadzenia tego rozwiązania do płyt konsumenckich. Mówi się, że może ono umożliwić eliminację dodatkowych wtyczek na kartach graficznych z niższego i średniego segmentu.

Cowcotland zauważa, że może to być rozwiązanie przygotowane z myślą o nadchodzących kartach NVIDIA GeForce RTX 5000. Można to jednak interpretować na dwa sposoby. Po pierwsze, nowe GPU mogą być bardzo prądożerne, a producenci kart graficznych mogą unikać dodawania kolejnego złącza 12V-2x6. Po drugie, może to być sposób na zmniejszenie obciążenia tego złącza i uniknięcie problemów z jego przegrzewaniem. W sieci pojawiają się również informacje, że MSI nie jest jedynym producentem, który zdecydował się wprowadzić to rozwiązanie. Jednym z nich ma być ASUS, jednakże na niedawno zaprezentowanych płytach głównych nie widać, aby producent zastosował omawiane rozwiązanie.

Źródło: Cowcotland