MSI GeForce RTX 4070 SUPER Gaming Slim - wkrótce zadebiutuje specjalna wersja karty inspirowana grą World of Warcraft

Obok standardowych modeli kart graficznych na rynku często pojawiają się edycje specjalne, wypuszczane z okazji jakiegoś wydarzenia. Tego typu układy zazwyczaj bazują na zwykłych konstrukcjach, jednak odznaczają się nietypowym wyglądem. Z takim właśnie GPU mamy do czynienia w przypadku MSI GeForce RTX 4070 SUPER Gaming Slim. Tajwańska firma nawiązała współpracę z Blizzardem, dzięki czemu na rynek trafi karta inspirowana grą World of Warcraft.

MSI GeForce RTX 4070 SUPER Gaming Slim World of Warcraft Edition to specjalny wariant karty tajwańskiej firmy, który wykorzystuje motywy graficzne z gry World of Warcraft. Możliwa będzie personalizacja backplate.

Nowa karta graficzna firmy MSI zostanie wydana z okazji 20-lecia znanego MMORPG Blizzarda. Odznacza się bardzo wyjątkowym wyglądem. Jej frontowa część utrzymana jest w przyjemnej dla oka czarno-złotej stylistyce. Podobne kolory, wraz z liczbą 20, znalazły się na środkowej części wentylatorów. Prawdziwym wyróżnikiem jest jednak personalizowany panel tylny. Karta posiada, co prawda, standardowy backplate w kolorze granatowym, na którym znalazły się logo MSI, Blizzarda i World of Warcraft, ale możliwe jest zamontowanie specjalnych nakładek z artworkami pochodzącymi z dodatków do popularnej gry MMORPG. Co więcej, istnieje możliwość dalszej personalizacji karty, ponieważ nakładki składają się z dwóch części, które można rozdzielać i łączyć wedle upodobań. Firmy MSI i Blizzard przygotowały łącznie 10 komponentów z różnymi motywami graficznymi. Warto jednak zaznaczyć, że zamontowanie dodatkowego panelu tylnego wpłynie zapewne nieco na temperaturę układu, ponieważ backplate w takiej sytuacji nie będzie posiadał wycięcia w okolicy radiatora, które jest stosowane w tym modelu.

Od strony technicznej omawiana karta to standardowy MSI GeForce RTX 4070 SUPER Gaming Slim z trzema wentylatorami. To oznacza obecność 12 GB pamięci GDDR6X, która działa na szynie 192-bitowej. Karta w trybie Boost osiąga taktowanie 2475 MHz, ale możliwe jest też włączenie trybu Extreme Performance, który podwyższy je do 2490 MHz. Użytkownicy mogą skorzystać z trzech złącz DisplayPort 1.4a oraz jednego HDMI 2.1a. Karta jest zasilana za pośrednictwem gniazda 16-pin. Producent zaleca zasilacz o mocy co najmniej 650 W. Wymiary karty to 307 x 125 x 46 mm. Choć sprzęt ma na stronie MSI polską kartę produktową, nie jest na razie do końca jasne, czy trafi ona do otwartej sprzedaży w naszym kraju. Nie wiadomo też ile mogłaby kosztować. Można ją za to wygrać w konkursie MSI, jaki został ogłoszony na oficjalnych profilach firmy w mediach społecznościowych.

