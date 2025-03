LM TEK przejmuje działalność marki EK Water Blocks. Ogłoszono także plany dotyczące przyszłości produktów oraz obsługi klienta

W kwietniu 2024 roku słoweńska marka EKWB, znana z produkcji wysokiej jakości bloków wodnych, radiatorów i pomp do customowych układów chłodzenia cieczą, oficjalnie potwierdziła swoje trudności finansowe. Niestety, z biegiem czasu firma zaczęła realizować zamówienia z dużym opóźnieniem, by ostatecznie całkowicie je wstrzymać. Obsługa klienta, w tym wsparcie gwarancyjne, przestała odpowiadać. Teraz jednak sytuacja może się zmienić.

EKWB, znane również jako EK Water Blocks, zostało właśnie przejęte przez inną słoweńską firmę, LM TEK. Przedsiębiorstwo planuje wznowić realizację zamówień oraz przywrócić obsługę klienta i usługi gwarancyjne.

EKWB, choć było jedną z wiodących marek na rynku produktów i akcesoriów do układów chłodzenia cieczą, nie uniknęło problemów finansowych. Właściciel EK Cooling Solutions zalegał bowiem z opłacaniem podatków w amerykańskim stanie Teksas oraz z uregulowaniem zobowiązań wobec kontrahentów na kwotę kilkudziesięciu tysięcy dolarów, co przypomina inną, szeroko znaną w Polsce sprawę. Mimo to firma kontynuowała sprzedaż internetową i starała się realizować zamówienia oraz zobowiązania gwarancyjne, aż ostatecznie całkowicie je wstrzymała. Obsługa klienta, w tym wsparcie gwarancyjne, przestała odpowiadać. Przykładem może być Bartosz Szwedkowicz, który nie uzyskał odpowiedzi na próbę reklamacji pękniętej akrylowej płyty dystrybucyjnej (distroplate), czy choćby ja, autor, który czeka na swoje zamówienie już od półtora miesiąca, również bez jakiejkolwiek odpowiedzi na zapytania do firmy.

Teraz jednak sytuacja może się zmienić, ponieważ słoweńska firma LM TEK wykupiła markę EKWB od poprzedniego właściciela, stając się jej właścicielem 3 marca 2025 r. o godzinie 9:00 czasu środkowoeuropejskiego. LM TEK zamierza wznowić realizację zamówień oraz przywrócić obsługę klienta i usługi gwarancyjne. Nowy właściciel wystosował również oficjalne oświadczenie, zachęcając do kontaktu słowami: „To przejście oznacza nowy, ekscytujący rozdział dla EK, który pozwala nam usprawnić naszą działalność, rozszerzyć naszą ofertę i przygotować się na następną generację rozwiązań chłodniczych. Dziękujemy za nieustające wsparcie i zrozumienie w tym okresie przejściowym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami. Bądź na bieżąco z kolejnymi ekscytującymi innowacjami od EK - teraz obsługiwanymi przez LM TEK, d. o. o.". Mimo to, nie otwierałbym jeszcze szampana - zobaczymy, jak w rzeczywistości nowy właściciel poradzi sobie z odratowaniem jednej z czołowych europejskich marek PC.

Źródło: LM TEK, EKWB, PurePC