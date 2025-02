EKWB potwierdza w oficjalnym oświadczeniu, że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej

Znany producent systemów chłodzenia do podzespołów komputerowych - firma EKWB - od pewnego czasu znajduje się w trudnej sytuacji. Na światło dzienne wyszły problemy finansowe, a także inne działania, które niekoniecznie przynoszą przedsiębiorstwu chlubę. Do tej pory firma nie odnosiła się oficjalnie do tych kwestii. To się zmieniło wraz publikacją oświadczenia. Potwierdzono niemal wszystkie doniesienia kanału Gamers Nexus.

O problemach EKWB pisaliśmy kilka dni temu. Firma ma mieć trudności z wypłatą pensji swoim pracownikom, opóźniać znacząco płatności dla partnerów za dostarczone towary oraz zalegać z podatkami w stanie Teksas. Dyrektor generalny EKWB - Edvard König - postanowił wystosować oficjalne oświadczenie, które zostało zamieszczone na stronie internetowej przedsiębiorstwa. König potwierdza w nim, że firma zalega z płatnościami wobec niektórych partnerów. Przyznaje też, że nie wszyscy pracownicy otrzymują pełne wynagrodzenie, ale kwestia podatków miała zostać już uregulowana. CEO wystosował też oficjalne przeprosiny za zaistniałą sytuację i brak komunikacji w sprawie palących problemów firmy.

W oświadczeniu padły też zapewnienia, że zostaną podjęte natychmiastowe działania, które mają na celu poprawę sytuacji. Przede wszystkim zmianie ma ulec wewnętrzna polityka komunikacyjna firmy w sprawach, które dotyczą płatności dla pracowników i partnerów biznesowych. Zapowiadana jest też poprawa komunikacji pomiędzy podmiotami należącymi do EKWB oraz lepsza przejrzystość w kwestii aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Firma zobowiązuje się do uregulowania wszelkich zobowiązań finansowych, ale niestety nie padły żadne konkrety w tej sprawie. Niewątpliwie oświadczenie Edvarda Königa jest krokiem w dobrym kierunku, ale nie rozwiązuje ono zasadniczych problemów, przed którymi stoi EKWB. Dopiero czas zweryfikuje, czy uda się je rzeczywiście rozwiązać. Szkody na wizerunku słoweńskiej firmy mogą okazać się niestety nieodwracalne.

Źródło: EKWB, Tom's Hardware