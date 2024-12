EK Water Blocks rozszerza serię EK-Pro wprowadzając do oferty nowe radiatory P360 Multiport i P480 Multiport

EK Water Blocks to słoweńska firma założona w 2003 roku, która znana jest z wysokiej klasy części do układów chłodzenia cieczą. Producent poinformował właśnie, że dopełnił swoją serię EK-Pro dedykowaną dla podzespołów HEDT. Wraz z tym ogłoszeniem premierę miały trzy ostatnie elementy serii: dwa nowe radiatory P360 Multiport i P480 Multiport, pompa z zintegrowanym rezerwuarem Manifold X6 D5 oraz wzmocniona przedłużka do trudno dostępnych miejsc.

EK Water Blocks zaprezentowało pompę Manifold X6 D5 z zintegrowanym rezerwuarem i funkcją kolektora. Za tłoczenie cieczy w układ odpowiada znana i lubiana cicha pompa D5 3. generacji zasilana złączem SATA i sterowana za pomocą przewodu PWM. Zapewnia ona maksymalną wysokość podnoszenia cieczy na poziomie 3,9 m, maksymalny przepływ 1500 L/h, przy maksymalnym poborze mocy równym 23 W. Produkt został przystosowany do pracy z cieczą o temperaturze do 60 stopni. Producent jednak nie podaje, ile chłodziwa może pomieścić zintegrowany rezerwuar. Wiemy jednak, że podłączymy do niego aż 6 różnych elementów. Daje nam to aż 14 portów G1/4, z których dwa działają jako dedykowane porty napełniania i opróżniania dla samej pompy. Warto dodać, że produkt posiada port spustowy z QDC, którym użytkownik może opróżnić swój system bezpośrednio bez konieczności stosowania innych narzędzi. Całość została wykonana z wytrzymałego czarnego acetalu POM, z dodatkiem płyty ze stali nierdzewnej i akrylowego okna. Manifold X6 D5 posiada szerokość 75 mm, głębokość 115 mm i wysokość 235 mm oraz został wyceniony na 392,67 euro, czyli okolice 1703 zł.

Radiatory P360 Multiport oraz P480 Multiport są wykonane z miedzianych żeber bez tak zwanych żaluzji oraz 14 miedzianych rurek o średnicy 2 mm. Produkty cechują się niskimi oporami hydrodynamicznymi i aerodynamicznymi. Na pierwszy z wymienionych chłodnic zainstalujemy trzy wentylatory 120 mm, a na drugi cztery wentylatory 120 mm. Dodatkowo w obu przypadkach znajdziemy po cztery porty przyłączeniowe G1/4, które mają ułatwić planowanie pętli chłodzenia cieczą. Radiator P360 Multiport wyceniono na 145,63 euro, a więc ekwiwalent ~632 zł, a chłodnice P480 Multiport na 153,91 euro, czyli około 667 zł.

Ostatnim elementem z omawianej premiery jest przedłużka dedykowana do trudno dostępnych miejsc - EK-Pro Tubing 10/17mm Reinforced EPDM Preformed 45°/90°. Element ten to wzmocniona nylonem, wysokiej jakości rura gumowa EPDM klasy przemysłowej w matowym czarnym kolorze, która z jednej strony jest wygięta pod kątem 45 stopni, a z drugiej pod kątem 90 stopni. W zestawie znajduje się plastikowe wkładki i zaciski zabezpieczające połączenie między rurami. Całość jest długa na 20 cm i odporna na promieniowanie UV, ozon i temperaturę do 80 stopni. Akcesorium wyceniono na 25,84 euro, a więc ~112 zł i jako jedyne jest już dostępne w sprzedaży. Wyżej wymieniona pompa powinna być możliwa do kupienia już w grudniu 2023, natomiast na radiatory musimy poczekać aż do końca lutego 2024 roku.

Źródło: EK Water Blocks