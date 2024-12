Seasonic MagFlow 120 ARGB - premiera nowego wentylatora z magnetycznym złączem pin-to-pin

Wiele obudów komputerowych posiada już preinstalowane wentylatory, które w zupełności wystarczają do efektywnego schłodzenia umieszczonych wewnątrz komponentów. Zazwyczaj jednak w środku i tak pozostaje na tyle dużo miejsca, że warto pomyśleć o dołożeniu kilku rotorów dla polepszenia cyrkulacji. Dla osób planujących taki upgrade idealny może okazać się nowy model wentylatora Seasonic MagFlow 120 ARGB z wygodnym złączem pin-to-pin.

Seasonic MagFlow 120 ARGB wyróżnia się m.in. prostym systemem montażu i wysoką jakością wykonania. Produkt został objęty 3-letnią gwarancją producenta i trafi na rynek w pierwszym kwartale 2024 roku.

Nowy wentylator cechuje się średnicą 120 mm, 9-łopatkową konstrukcją z polimeru ciekłokrystalicznego (LCP) oraz łożyskiem FDB (dynamiczne olejowe). Produkt wyposażony jest w magnetyczne złącza typu pin-to-pin, dzięki którym można wygodnie połączyć kilka takich wentylatorów za pomocą jednego przewodu zasilającego. Użytkownik może zatem liczyć nie tylko na prostszy montaż, ale także większy porządek w obudowie. Jak sugeruje oznaczenie rotora, na pokładzie znalazło się podświetlenie LED ARGB, na które składa się z 26 osobnych diod (ulokowane na ramce i wentylatorze).

Warto rzucić też okiem na suchą specyfikacją techniczną rotora. Maksymalna prędkość obrotowa nowego MagFlowa to 2000 RPM. Całość ma osiągać przepływ powietrza na poziomie 49,47 CFM i ciśnienie do 2,28 mmH2O, a przy tym generować hałas do 30,155 dB(A). Produkt został objęty 3-letnią gwarancją producenta i trafi na rynek w pierwszym kwartale 2024 roku. Seasonic MagFlow 120 ARGB został wyceniony na 33,90 euro (ok. 150 zł). Warto dodać, że w ofercie pojawi się też zestaw trzech rotorów w cenie 99,90 euro (ok. 435 zł).

