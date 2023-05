Seasonic prezentuje nowe wentylatory Mag Flow ARGB 1225 PWM i pokaźną wystawę swoich zasilaczy na targach Computex 2023

Firmy Seasonic chyba nie trzeba przestawiać nikomu. Każdy, kto ma choć trochę wspólnego z komputerami PC lub sieciami internetowymi wie, że to producent jednych z najlepszych zasilaczy. Tajwańskie przedsiębiorstwo przedstawiło w tym roku całkowitą nowość, a są to wentylatory Mag Flow ARGB. Choć do dyspozycji odwiedzających została oddana szeroka wystawa zasilaczy PSU, to próżno w nich szukać czegoś nowego. Sprawdźmy zatem co zaoferują rotory od Seasonic.

Seasonic na targach Computex zorganizował wystawę wszystkich swoich zasilaczy oraz zaprezentował nowe wentylatory Mag Flow ARGB 1225 PWM, które można łączyć ze sobą za pomocą wbudowanych magnesów.

Tajwańskie przedsiębiorstwo na tegorocznych targach Computex zorganizowało wielką wystawę wszystkich swoich zasilaczy, również tych, których nie podłączymy do komputera PC. W formie ciekawostki warto wiedzieć, że Seasonic produkuje również zasilacze do urządzeń medycznych, wszelkiego rodzaju sprzętu sieciowego, a nawet centrum danych. Na wystawie między innymi pojawiły się znane serie zasilaczy takich jak: Vertex (standard ATX 3.0) czy lubiana seria Focus. Choć próżno szukać na wystawie zasilaczy czegoś nowego, to jednak nie możemy tego powiedzieć o nowym wariancie wentylatorów Mag Flow, które otrzymały podświetlenie ARGB.

Seasonic Mag Flow ARGB 1225 PWM podobnie jak wariant zaprezentowany w marcu tego roku, posiada szerokość 120 mm. Produkt jest wykonany z bardzo twardego tworzywa, które praktycznie się nie wygina. Seasonic również w tym modelu zastosował łożysko olejowe FDB (Fluid Dynamic Bearing). Wartości prędkości obrotowy wentylatorów mają pozostać na tym samym poziomie, a więc przedziału od 600 do 2000 RPM. Jak więc widać dodanie diod LED nie wpłynęło na osiągi. Maksymalny generowany hałas to 33,78 dB, natomiast najniższy poziom głośności podawany przez producenta to 9,9 dB. Mag Flow ARGB 1225 PWM mogą pochwalić się ciśnieniem statycznym na poziomie 2.61 mmH2O oraz przepływem powietrzna równym 63,33 CFM. Długość życia wentylatora również jest przewidziana na 100 000 godzin pracy, a produkt został objęty tą samą 3-letnią gwarancją producenta.

Dodatkowo wentylatory posiadają magnetyczny system łączenia, a magnesy za nie odpowiedzialne są naprawdę silne. Dzięki czemu jesteśmy w stanie tworzyć łańcuchy z wentylatorów i zasilać je poprzez jeden przewód. Ciekawostką jest natomiast fakt, że można bez przeszkód łączyć ze sobą oba warianty wentylatorów, tych z ARGB i tych bez podświetlenia. Choć nie znamy jeszcze dokładnej ceny nowych wentylatorów, to przewiduje się, że zostaną wycenione drożej od będących już na rynku wersji bez diod LED.

Źródło: Seasonic, KitGuru