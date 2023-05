Cooler Master zaprezentował swoje nowości na targach Computex 2023. Nawiązano też współpracę z producentem gry Street Fighter 6

Cooler Master na targach Computex w Tajpej zaprezentował nadchodzące nowości. Pokazano całkiem nową serię zasilaczy X Silent, koncepcyjne obudowy PC i małą high-endową obudowę NCore 100 Max oraz serię akcesoriów i części MasterLoop Concept do customowych układów chłodzenia cieczą. Dodatkowo producent poinformował, że nawiązał współpracę z Capcom i w przyszłości ma pojawić się szeroka gama produktów w tematyce Street Fighter 6.

Cooler Master zaprezentował swoje nowości na targach Computex 2023. Dostaniemy nowe zasilacze z seri X Silent, małą high-endową obudowę PC oraz wysokiej klasy myszy i klawiatury bluetooth.

Na początku warto zwrócić uwagę na to, że Cooler Master zaprezentował dwie koncepcyjne obudowy, które posiadają dwa świetne rozwiązania. Pierwsza z nich przeznaczona na średnią półkę dostała organizer dla śrub w miejscu, gdzie zazwyczaj mieści się okno w tunelu powietrznym dla zasilacza. Jest to coś w rodzaju żelu z wyciętymi oczkami na wszystkie śrubki z zestawu obudowy. Druga koncepcja przeznaczona na rynek high-end to obudowa skonstruowana w taki sposób, żeby zapewniała duży przepływ powietrza w obudowie. Albowiem wentylatory Mobius znajdują się na tyle (2x 120 mm), górze (2x 180 mm lub 2x 200 mm) i bocznej ściance (3x 140 mm). Z pewnością wielu czytelników, którzy uwielbiają RGB w swoich PC, już zwrócili uwagę na ogromny panel LED zaraz za frontem obudowy. Planowo miałby on być dostarczany wraz z produktem i być zgodny ze 3-pinowymi złączami ARGB na płytach głównych.

Cooler Master NCore 100 Max to mała high-endowa obudowa przeznaczona dla płyt w formacie ITX mająca preinstalowany zasilacz V SFX Gold 850 W zgodny ze standardem ATX 3.0. Produkt potrafi też zmieścić czteroslotową kartę graficzną do długości 357 mm, a więc NVIDIA GeForce RTX 4090 może znaleźć się na pokładzie tej względnie niewielkiej "wieży". Dodatkowo obudowa pomieści chłodzenie AIO do 120 mm dla procesora. Następnymi nowościami pokazanymi przez tajwańską firmę jest całkowicie nowa seria zasilaczy X Silent, która jest zgodna ze standardami ATX 3.0 oraz PCIe 5.0. Za jakiś czas dostaniemy zasilacze o mocy: 750 W, 850 W, 1100 W, 1300 W i 1600 W. Produkty dostały certyfikacje 80 PLUS Platinum, poza wariantem 750 W, który to dostał certyfikat 80 PLUS Gold. Co ciekawe, choć jest to cecha standardu ATX 3.0, PSU mogą zostać chwilowo obciążone nawet do 200% swojej nominalnej wartości. Dodatkowo każdy z zasilaczy z tej serii posiada wtyczki 12VHPWR pod kątem 90 stopni, co skutecznie powinno zażegnać wszelkie problemy z naprężającymi się przewodami i być może z palącymi się wtykami.

Cooler Master pokazał też nową mysz MM712 Pro. Ma ona występować w dwóch wersjach przewodowej oraz bezprzewodowej. Drugi z wariantów ma oferować komunikację bezprzewodową Bluetooth 5.1 oraz radiową 2,4 GHz. Produkt ma zaoferować dużą częstotliwość odpytywania sensora oraz prawdopodobnie większą baterię, gdyż ciężar myszy urósł do 56 g. Zaprezentowano także mechaniczną klawiaturę bezprzewodową MK770 Hybrid, której konstrukcja jest typu 85%. Choć tą da się podpiąć poprzez USB typu C do naszego komputera. Obie nowości mają na rynku pojawić się w kilku wersjach kolorystycznych, a nie tylko jak dotychczas w czarnych i białych barwach. Słowem końca wrócimy jeszcze do współpracy z Capcom. Cooler Master ma zaoferować peryferia w tematyce Street Fighter 6, które mają objąć: myszy, klawiatury, chłodzenia CPU, obudowy PC, a nawet zasilacze PSU.

Źródło: Cooler Master, KitGuru