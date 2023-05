ADATA - wiemy co przedstawi nam producent na targach Computex 2023. Nowości również pod gamingową marką XPG

ADATA zaprezentuje na tegorocznych targach Computex dużą liczbę nowości nie tylko związanych z szybką pamięcią RAM DDR5 i dyskami SSD PCIe 5.0, ale również z szeroko pojętym gamingiem. Pod marką XPG zostanie zaprezentowana między innymi odświeżona obudowa PC typu Super Middle Tower i zasilacz 1600 W, który potrafi obsłużyć nawet dwie topowe karty graficzne. Zerknijmy zatem dokładniej na sprzęty, które mają się ukazać pod szyldem ADATA i XPG.

ADATA na nadchodzących targach Computex 2023 ma zaprezentować nowe dyski SSD PCIe 5.0 LEGEND 970 oraz Poject NeonStorm. Pod marką XPG ukaże się między innymi odświeżona obudowa BATTLECRUISER II SUPER MID-TOWER oraz zasilacz XPG FUSION 1600 W.

Tegoroczny temat firmy ADATA na targach Computex 2023 "The Xtreme Future Leader – Infinite Innovation” ma duże przełożenie na ilość prezentowanych nowości. Spod szyldu firmy ADATA zostaną zademonstrowane dwa nowe nośniki pamięci SSD PCIe 5.0. Mówimy tutaj o dysku LEGEND 970 oraz o dysku Project NeonStorm, który jest przeznaczony do wykorzystania w customowych chłodzeniach wodnych PC. Project NeonStorm to konstrukcja oparta stopie aluminium i jest chłodzona cieczą oraz dwoma wentylatorami. Produkt osiąga sekwencyjne prędkości odczytu na poziomie 14000 MB/s oraz zapisu odpowiednio na poziomie 12000 MB/s. LEGEND 970 otrzymał aluminiowy radiator i aktywne chłodzenie za pomocą względnie dużego wentylatora jak na wymiary dysków na interfejsie M.2. Dysk ten ma zaoferować sekwencyjny zapis i odczyt danych na poziomie 10000 MB/s.

Natomiast spod szyldu marki XPG zostanie zademonstrowana odświeżona obudowa BATTLECRUISER II typu Super Middle Tower oraz zasilacz XPG FUSION 1600 W. Jednak jeszcze nie wiemy co dokładnie zostanie odświeżone w nowej obudowie dla entuzjastów. Dla przypomnienia XPG BATTLECRUISER to przestronna obudowa, która oferuję panele ze szkła hartowanego na przodzie i obu bokach. Zasilacz XPG FUSION 1600 W to jednostka PSU z certyfikatem 80 PLUS Titanium i Cybenetics Titanium, która została oparta na opatentowanym transformatorze planarnym, wysokiej klasy tranzystorach FET z azotku galu GaN oraz japońskich kondensatorach. Produkt ma zapewnić nam w pełni modularne okablowanie wraz z dwa złączami 12VHPWR. Za chłodzenie układów elektronicznych ma odpowiadać wentylator 135 mm z podwójnym łożyskiem kulowym o maksymalnej prędkości obrotowej równej 2700 RPM. Dodatkowo zasilacz obsługuje cyfrowe sterowanie i monitorowanie za pomocą oprogramowania XPG PRIME.

Źródło: ADATA