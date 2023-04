XPG XENIA 15G - nowy gamingowy laptop od ADATA z układem Intel Core i7-13700H oraz grafiką NVIDIA GeForce z serii RTX 40

XPG jest marką należącą do korporacji ADATA. Zajmuje się ona produkcją pamięci RAM, nośników danych oraz akcesoriów i sprzętów dla graczy. Dziś (26.04.2023 r.) został zaprezentowany gamingowy laptop XPG XENIA 15G, który będzie najmocniejszym sprzętem (pod względem specyfikacji) w ofercie firmy. Na jego pokładzie znajdziemy procesor Intel Core i7 13. generacji oraz dwa warianty dedykowanych układów graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 40.

ADATA za pośrednictwem swojej marki XPG przedstawiła nowego laptopa skierowanego dla graczy. XPG XENIA 15G ma się charakteryzować bardzo dobrym stosunkiem wydajności do ceny.

Coraz więcej producentów laptopów dla graczy decyduje się na dość tradycyjne konstrukcje, które nie wyróżniają się nadto z tłumu. XPG XENIA 15G z pewnością do nich należy. Jednak mimo swojego subtelnego designu, może się on poszczycić zastosowaniem nowoczesnych technologii związanych z układem chłodzenia oraz całkiem wydajnymi podzespołami. Sercem sprzętu jest procesor Intel Core i7-13700H, który został wyposażony w 14-rdzeni oraz 20-wątków o taktowaniu od 3,7 - 5,0 GHz. Dopełnia go maksymalnie 32 GB pamięci RAM DDR5 (dwa moduły) z taktowaniem wynoszącym 5600 MHz, jednak procesor obsługuje w tym wypadku taktowanie do 5200 MHz, więc zostanie ono obniżone do tej wartości. Za magazyn danych odpowiadać tu będzie dysk SSD na złączu M.2 z interfejsem PCIe Gen 4x4 - ADATA LEGEND 850 - o maksymalnej pojemności 1 TB.

XPG XENIA 15G

(XENIAG15I7G13H4070LX, XENIAG15I7G13H4060LX) Procesor Intel Core i7-13700H

(14/20) 3,7 GHz - 5,0 GHz

24 MB Intel Smart Cache Układ iGPU Intel Iris Xe Układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU / 8 GB GDDR6 / 140 W (2370 Hz)

NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU / 8 GB GDDR6 / 140 W (2175 Hz) Pamięć RAM do 32 GB DDR5 5600 MHz (2 x SO-DIMM) Magazyn danych 1x ADATA LEGEND 850 PCIe Gen4x4 M.2 SSD do 1 TB Ekran 15.6" 1920 x 1080 px, IPS, 144 Hz, 300 nitów Złącza 1x USB 3.2 Typu A Gen.2

1x USB 3.2 Typu A Gen.1

1x USB 2.0 Typu A

1x USB-C 3.2 Gen.2 (DP1.4)

1x HDMI 2.1

1x Mini DP 1.4

1x Audio Combo

1x Mikrofonowe Łączność Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.2 Kamera 720P HD Camera Wymiary 361 x 241 x 28mm Akumulator 53,35 Wh Waga 2.3 KG System Windows 11 Cena -

Zastosowana matryca to 15,6-calowy panel IPS o rozdzielczości FullHD i odświeżaniu plasującym się na poziomie 144 Hz. Jego maksymalna jasność wynosi 300 nitów, więc w tym aspekcie jest po prostu przyzwoicie. Za generowanie obrazu odpowiedzialny będzie jeden z układów graficznych opartych na architekturze Ada Lovelace - NVIDIA GeForce RTX 4060 lub 4070. Oba posiadają 8 GB pamięci GDDR6 i mogą pobierać maksymalnie 140 W mocy. Chłodzenie to z kolei hybryda komory parowej oraz ciepłowodów. Jest to rozwiązanie stosowane zwykle w dość drogich jednostkach. Dostępne mamy również nowoczesne złącza USB 3.2, HDMI 2.1 czy mini DisplayPort 1.4. Standardy łączności także nie odstają od całej specyfikacji, do dyspozycji mamy bowiem Wi-Fi 6E, a także Bluetooth 5.2. Mimo że producent przedstawia urządzenie jako "imponującego laptopa zaprojektowanego dla graczy (...), którzy szukają idealnego balansu pomiędzy wydajnością a ceną", to nie podaje żadnej początkowej kwoty. Sprzęt zadebiutuje zapewne lada moment i dopiero wtedy poznamy więcej szczegółów. Opis wskazuje jednak na to, że cena powinna być akceptowalna.

