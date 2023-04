Acer rozszerza ofertę biznesowych notebooków. Do sprzedaży trafią nowe modele z serii TravelMate P6, P4 i P2

Acer zaprezentował kolejne notebooki dedykowane użytkownikom biznesowym. Według Tajwańczyków modele z serii TravelMate P6, P4 i P2 doskonale sprawdzą się w warunkach pracy hybrydowej. Producent zdecydował się na wykorzystanie procesorów z serii Intel Core 13. generacji, a odpowiednią wydajność w wymagających aplikacjach ma zapewnić układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2050. Znamy ceny i datę sklepowej dostępności nowych laptopów.

Acer rozszerza ofertę notebooków z serii TravelMate. Do sprzedaży trafi łącznie sześć modeli, których ceny zaczynają się od 999 euro (ok. 4594 zł).

Acer TravelMate P6 14 to model dedykowany użytkownikom oczekującym najwyższej wydajności w popularnych aplikacjach. Producent wyposażył go w procesor Intel Core 13. generacji, 32 GB RAM LPDDR5 oraz akumulator o pojemności 65 Wh ze wsparciem szybkiego ładowania. Treści będą wyświetlane na 14-calowym panelu OLED o rozdzielczości 2880 x 1800, którego pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 wynosi 100 procent. Za bezproblemową łączność odpowiadają moduły 5G oraz Wi-Fi 6E 2x2. Acer podkreśla także, że technologia redukcji szumów PurifiedVoice oraz głośniki z systemem DTS Audio zapewnią bardzo dobre wrażenia podczas wideokonferencji. Co więcej, funkcja PrivacyPanel znacząco poprawi prywatność użytkowników - elementy wyświetlone na ekranie nie będą widoczne pod kątem przekraczającym 90 stopni.

Acer TravelMate P4 16, P4 14 i P4 Spin 14 skierowane są do osób, które potrzebują wyższej wydajności w programach graficznych, ponieważ użytkownicy będą mogli wykorzystać układ NVIDIA GeForce RTX 2050. TravelMate P4 14 wyróżnia lekka obudowa ze stopu magnezu, a w modelu TravelMate P4 Spin 14 producent zastosował dotykowy panel pokryty szkłem Corning Gorilla Glass. Dla mniej wymagających przygotowano TravelMate P2, dostępny w dwóch wersjach różniących się przekątną wyświetlacza (14 lub 16 cali). Acer sięgnął po dotykowy ekran IPS o rozdzielczości 1920x1200 pikseli pokryty powłoką OceanGlass. Wbudowana karta sieciowa obsługuje Wi-Fi 6E oraz 4G LTE, a szybki transfer danych będzie możliwy dzięki złączu Thunderbolt 4 typu C. Podobnie jak w przypadku droższych wariantów, za sprawne działanie notebooka odpowiada procesor Intel Core 13. generacji i układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2050. Producent podkreśla, że we wszystkich laptopach znajdziemy cichsze klawiatury o niskim skoku 1,55 mm oraz większe touchpady, co ma ułatwić obsługę. Nowe modele trafią do sprzedaży za kilka tygodni, a ich ceny prezentują się następująco:

Acer TravelMate P6 14 (TMP614-53) - od 1399 euro (ok. 6434 zł, w sprzedaży od lipca)

Acer TravelMate P4 16 (TMP416-52) - od 1299 euro (ok. 5974 zł, w sprzedaży od czerwca)

Acer TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-53) - od 1249 euro (ok. 5744 zł, w sprzedaży od czerwca)

Acer TravelMate P4 14 (TMP414-53) - od 1199 euro (ok. 5514, w sprzedaży od czerwca)

Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) - od 1049 euro (ok. 4824 zł, w sprzedaży od czerwca)

Acer TravelMate P2 14 (TMP214-55) - od 999 euro (ok. 4594 zł, w sprzedaży od czerwca)

Źródło: Acer