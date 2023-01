Acer Predator X27U oraz X45 - nowe monitory z panelami OLED 240 Hz. Przełączniki KVM oraz zakrzywienie 800R

Targi CES 2023 ruszają pełną parą, stąd na PurePC wpadają kolejne informacje o nowinkach technologicznych. Tym razem przyszła pora na przedstawienie nowych monitorów od Acera, które do sprzedaży trafią w drugim kwartale tego roku. Póki co znamy cenę wyłącznie jednego z modeli - zakrzywionego i ultrapanoramicznego. Acer Predator X45, bo o nim mowa, ma mianowicie kosztować ok. 1800 euro. Tak, euro, a nie złotych. Sprawdźmy więc, cóż zaoferuje...

Acer zapowiedział dwa nowe monitory - Predator X27U oraz Predator X45. Mamy do czynienia z płaskim oraz mocno zakrzywionym panelem OLED, jak i z konstrukcją względnie niewielką oraz olbrzymią.

Zacznijmy jednak od modelu Acer Predator X27U, a więc od konstrukcji bardziej klasycznej (płaska matryca), a już na pewno tańszej. I tak, X27U to model 27-calowy, oferujący rozdzielczość WQHD (2560 x 1440 px), szalenie wąskie ramki, jeden port DisplayPort 1.4, dwa porty HDMI 2.0 oraz pokrycie palety barw DCI-P3 na poziomie 98,5%. Taki sam poziom pokrycia zapewniać ma również model Acer Predator X45. Dodatkowo, oba te monitory wyposażono w matryce typu OLED o odświeżaniu 240 Hz.

Wspomniany już ultrapanoramiczny (proporcje obrazu = 21:9) model Acer Predator X45 cechuje się z kolei 45-calową matrycą 1440p o bardzo dużym, immersyjnym zakrzywieniu 800R. Jak się jednak okazuje, zakrzywienie oraz wymiary matrycy to nieliczne wyróżniki tego modelu, jako że zarówno X27U, jak i X45 zaoferują pracę w standardzie HDR10, jasność szczytową na poziomie 1000 nitów oraz technologię AMD FreeSync Premium. Na bardziej szczegółowe informacje dotyczące obu nowości musimy poczekać, aż będzie bliżej ich sklepowej premiery.

