Acer Predator BiFrost Intel ARC A770 OC - niereferencyjna karta graficzna Xe-HPG już dostępna w Polsce

Kilka miesięcy temu Intel wprowadził do swojej oferty karty graficzne ARC A750 oraz ARC A770 (Limited Edition). Oba modele trafiły już do sprzedaży w Polsce, zarówno w wersjach referencyjnych (które to prezentują się ponadprzeciętnie, przynajmniej pod kątem wizualnym) jak również w pojedynczych wersjach niereferencyjnych. Jeszcze przy okazji debiutu najmocniejszych układów Xe-HPG informowaliśmy o ciekawie prezentującej się karcie od Acera. Mowa o modelu Acer Predator BiFrost Intel ARC A770 OC. Karta w końcu trafia do sprzedaży w Polsce, dzięki czemu poznaliśmy jej finalną wycenę.

Acer Predator BiFrost Intel ARC A770 OC trafia do sprzedaży w Polsce, a jej cena została ustalona na poziomie 2259 złotych.

Acer Predator BiFrost Intel ARC A770 OC wykorzystuje ciekawie prezentujące się chłodzenie składające się m.in. z dwóch wentylatorów. Pierwszy to klasyczne rozwiązanie ośrodkowe w postaci FrostBlade 2.0 o średnicy 92 mm i z pełnym podświetleniem RGB. Drugi wentylator to z kolei AeroBlade 3D, którego budowa przypomina wentylatory AeroBlade 3D z notebooków tej samej marki. Karta, oprócz dwóch wentylatorów, posiada również rozbudowaną komorę parową, która ma usprawnić proces odprowadzania ciepła z układu graficznego.

Producent informuje, że TDP karty graficznej wynosi 250 W (co pozwala na uzyskanie taktowania w trybie Boost na poziomie 2400 MHz). Do poprawnej pracy rekomendowane jest wykorzystanie zasilacza o mocy przynajmniej 650 W. Acer Predator BiFrost Intel ARC A770 OC posiada na pokładzie 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali oraz cztery wyjścia wideo: 1x HDMI 2.1 oraz 3x DisplayPort 2.0. Karta trafiła do oferty dwóch polskich sklepów: x-kom oraz Media Expert, przy czym na razie tylko ten pierwszy informuje o natychmiastowej wysyłce. Cena karty graficznej wynosi 2259 złotych, co dla wielu może nie być zbyt korzystną ofertą, zważywszy na problemy, jakie nadal trapią układy Intel ARC.

Źródło: Acer, x-kom