Acer Predator Helios 300 - wydajna maszyna do gier i programów, naszpikowana technologiami NVIDIA RTX, DLSS i Reflex

Laptopy do gier w ostatnich latach stały się bardzo mocnymi maszynami, które pozwalają nie tylko na swobodne granie w najnowszych grach, ale również umożliwiają wykonywanie zadań związanych np. w programowaniem, obróbką materiałów graficznych czy przygotowywaniem filmów w wysokiej rozdzielczości. Jednym z przykładów takich urządzeń jest Acer Predator Helios 300, którego najnowsze rozwiązania NVIDII oraz Intela pozwalają na niczym nieskrępowaną rozrywkę oraz kreatywną twórczość w aplikacjach 3D.

Acer Predator Helios 300 to jeden z najnowszych komputerów przenośnych tajwańskiej firmy. Wykorzystuje ona najnowsze rozwiązania z zakresu odprowadzania ciepła oraz bardzo mocne podzespoły, dzięki czemu otrzymujemy wszechstronne urządzenie do pracy i zabawy. Wewnątrz znajdziemy dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU o najwyższym TGP, sięgającym 150 W. Dzięki temu możliwości karty graficznej wychodzą daleko poza granie. Akceleracja z wykorzystaniem GPU sięga już wiele popularnych programów - Blender, Autodesk Maya czy pakiet Adobe to tylko wierzchołek góry lodowej.

Acer Predator Helios 300 to wydajna i dopracowana maszyna, która pozwoli na niczym nieskrępowaną rozgrywkę oraz pracę.

Przygotowywanie wideo w rozdzielczości 4K, materiałów promocyjnych (czyli praca nad grafiką), opracowanie architektonicznych projektów (w których coraz częściej możemy stosować również technikę Ray Tracingu, czyli śledzenia promieni w czasie rzeczywistym, a także DLSS w celu przyspieszenia prac). Oprócz wspomnianych wcześniej programów, nowego Acera Predator Helios 300 z powodzeniem możemy wykorzystać w takim oprogramowaniu jak Enscape, Matlab, CLEO czy Simulink. Generalnie mowa o aplikacjach wchodzących w skład tzw. grupy STEM (science, technology, engineering, mathematics - nauka, technologia, inżynieria oraz matematyka).

Assassin's Creed Valhalla - Ravensthorpe 1920x1080 / Ultra / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 12 24 36 48 60 72 84 96 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Core i9-12950HX, RTX 3080 Ti 175 W 93.0 90.5 83.0 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 175 W 91.8 89.0 81.0 Hyperbook Liquid V17

Core i9-12900H, RTX 3080 Ti 175 W 90.4 84.5 79.0 ASUS ROG Flow Z13, ROG XG Mobile

Core i9-12900H, RTX 3080 150 W 89.5 84.0 76.0 Acer Predator Helios 300

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 86.4 78.0 70.5 Dream Machines RX3080

Core i9-11900K, RTX 3080 165 W 85.3 77.5 69.0 Lenovo Legion 7-16

Ryzen 7 5800H, RTX 3080 165 W 83.8 75.0 68.0 ASUS ROG Zephyrus G14

Ryzen 9 6900HS, RX 6800S 100 W 83.4 77.5 72.0 Lenovo Legion 5i Pro Gen.7

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 83.2 74.0 67.0 Hyperbook SL705

Core i7-12700H, RTX 3080 Ti 155 W 81.5 75.3 68.0 ASUS ROG Flow X13 + eGPU ROG XG Mobile

Ryzen 9 5980HS, RTX 3080 150 W 80.2 73.5 66.0 GIGABYTE AORUS 15

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 130 W 78.5 72.0 65.5 Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H, RTX 3070 140 W 77.7 71.5 65.0 MSI GP76 Leopard

Core i7-10870H, RTX 3070 140 W 77.3 71.0 65.5 ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition

Ryzen 9 5900HX, RX 6800M 74.0 69.5 65.0 ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 130 W 70.0 66.5 62.5 ASUS ROG Zephyrus G15

Ryzen 9 5900HS, RTX 3080 100 W 65.0 62.0 58.5 ASUS ROG Zephyrus M16

Core i9-11900H, RTX 3070 100 W 64.2 60.0 56.0 MSI GS66 Stealth

Core i7-10870H, RTX 3080 95 W 64.0 60.0 53.0 Acer Nitro 5

Core i7-11800H, RTX 3070 100 W 63.4 59.5 55.0 Hyperbook Pulsar V17

Core i7-10875H, RTX 3060 130 W 62.7 58.5 53.0 MSI Prestige P100X

Core i9-10900K, RTX 2080 SUPER 59.5 57.0 55.5 ASUS TUF Gaming Dash F15

Core i7-11370H, RTX 3070 85 W 54.5 50.5 44.5 Dream Machines RG3060

Core i7-12700H, RTX 3060 105 W 48.9 42.5 41.0

Średni FPS Minimalny FPS 1% FPS

Battlefield V - Tirailleur 1920x1080 / Ultra / HBAO / TAA / RT Ultra / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 13 26 39 52 65 78 91 104 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Core i9-12950HX, RTX 3080 Ti 175 W 99.7 94.5 88.0 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 175 W 96.9 90.5 85.5 Hyperbook Liquid V17

Core i9-12900H, RTX 3080 Ti 175 W 96.0 90.0 84.0 ASUS ROG Flow Z13, ROG XG Mobile

Core i9-12900H, RTX 3080 150 W 94.7 87.0 83.0 Dream Machines RX3080

Core i9-11900K, RTX 3080 165 W 91.8 84.0 80.5 Lenovo Legion 7-16

Ryzen 7 5800H, RTX 3080 165 W 89.0 82.0 78.0 ASUS ROG Flow X13, ROG XG Mobile

Ryzen 9 5980HS, RTX 3080 150 W 88.9 80.5 77.0 Acer Predator Helios 300

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 88.4 79.0 74.0 Hyperbook SL705

Core i7-12700H, RTX 3080 Ti 155 W 87.2 78.0 75.5 ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 130 W 86.3 77.0 72.0 Lenovo Legion 5i Pro Gen.7

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 85.3 76.0 71.5 MSI GP76 Leopard

Core i7-10870H, RTX 3070 140 W 82.7 74.0 69.0 Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H, RTX 3070 140 W 81.7 73.0 68.0 ASUS ROG Zephyrus G15

Ryzen 9 5900HS, RTX 3080 100 W 79.0 72.0 65.0 GIGABYTE AORUS 15

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 130 W 77.9 71.0 67.0 ASUS ROG Zephyrus M16

Core i9-11900H, RTX 3070 100 W 75.0 68.0 61.5 MSI GS66 Stealth

Core i7-10870H, RTX 3080 95 W 74.0 69.0 61.0 Acer Nitro 5

Core i7-11800H, RTX 3070 100 W 73.3 67.0 60.0 MSI Prestige P100X

Core i9-10900K, RTX 2080 SUPER 72.0 68.0 63.7 Hyperbook Pulsar V17

Core i7-10875H, RTX 3060 130 W 69.2 64.0 58.0 ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition

Ryzen 9 5900HX, RX 6800M 59.4 57.0 53.0 ASUS TUF Gaming Dash F15

Core i7-11370H, RTX 3070 85 W 55.0 50.0 45.5 Dream Machines RG3060

Core i7-12700H, RTX 3060 105 W 52.4 46.5 42.5

Średni FPS Minimalny FPS 1% FPS

Control - Access Corridor 1920x1080 / High / SSAO / RT High / DLSS Quality / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 16 32 48 64 80 96 112 128 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Core i9-12950HX, RTX 3080 Ti 175 W 123.3 116.0 106.0 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 175 W 122.0 115.0 104.5 Hyperbook Liquid V17

Core i9-12900H, RTX 3080 Ti 175 W 118.3 114.5 104.0 ASUS ROG Flow Z13, ROG XG Mobile

Core i9-12900H, RTX 3080 150 W 114.4 107.0 98.0 Dream Machines RX3080

Core i9-11900K, RTX 3080 165 W 109.1 103.0 95.0 Acer Predator Helios 300

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 103.4 90.0 84.5 Lenovo Legion 7-16

Ryzen 7 5800H, RTX 3080 165 W 102.5 88.0 80.5 Hyperbook SL705

Core i7-12700H, RTX 3080 Ti 155 W 98.3 88.0 82.0 Lenovo Legion 5i Pro Gen.7

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 98.0 86.5 81.0 ASUS ROG Flow X13, ROG XG Mobile

Ryzen 9 5980HS, RTX 3080 150 W 95.0 90.0 81.5 GIGABYTE AORUS 15

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 130 W 94.0 86.0 81.5 MSI GP76 Leopard

Core i7-10870H, RTX 3070 140 W 92.4 85.5 82.0 Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H, RTX 3070 140 W 92.0 84.5 81.0 ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 130 W 87.2 81.5 77.5 MSI Prestige P100X

Core i9-10900K, RTX 2080 SUPER 84.4 81.5 77.3 Acer Nitro 5

Core i7-11800H, RTX 3070 100 W 83.6 79.0 71.0 ASUS ROG Zephyrus M16

Core i9-11900H, RTX 3070 100 W 83.0 79.0 72.0 ASUS ROG Zephyrus G15

Ryzen 9 5900HS, RTX 3080 100 W 80.0 76.0 72.0 MSI GS66 Stealth

Core i7-10870H, RTX 3080 95 W 75.0 72.0 68.0 Hyperbook Pulsar V17

Core i7-10875H, RTX 3060 130 W 69.0 66.5 61.0 Dream Machines RG3060

Core i7-12700H, RTX 3060 105 W 68.3 63.5 59.0 ASUS TUF Gaming Dash F15

Core i7-11370H, RTX 3070 85 W 65.5 62.5 56.3 ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition (Bez DLSS)

Ryzen 9 5900HX, RX 6800M 48.0 39.0 38.0 ASUS ROG Zephyrus G14 (bez DLSS)

Ryzen 9 6900HS, RX 6800S 100 W 39.0 35.2 34.0

Średni FPS Minimalny FPS 1% FPS

Cyberpunk 2077 - Japantown (Play It Safe) 1920x1080 / Ultra / RT Ultra / DLSS Quality / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 10 20 30 40 50 60 70 80 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 175 W 76.8 71.5 68.0 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Core i9-12950HX, RTX 3080 Ti 175 W 76.6 71.5 69.0 Hyperbook Liquid V17

Core i9-12900H, RTX 3080 Ti 175 W 73.8 69.0 64.0 Dream Machines RX3080

Core i9-11900K, RTX 3080 165 W 66.3 61.0 57.5 Acer Predator Helios 300

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 64.9 60.5 57.0 Lenovo Legion 7-16

Ryzen 7 5800H, RTX 3080 165 W 60.2 57.0 54.0 Lenovo Legion 5i Pro Gen.7

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 60.0 56.0 53.0 Hyperbook SL705

Core i7-12700H, RTX 3080 Ti 155 W 59.4 56.0 52.0 GIGABYTE AORUS 15

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 130 W 58.0 55.5 52.5 ASUS ROG Flow Z13, ROG XG Mobile

Core i9-12900H, RTX 3080 150 W 57.2 54.5 49.5 MSI GP76 Leopard

Core i7-10870H, RTX 3070 140 W 56.3 54.0 51.0 Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H, RTX 3070 140 W 56.2 54.0 51.5 ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 130 W 54.5 52.0 49.0 ASUS ROG Flow X13, ROG XG Mobile

Ryzen 9 5980HS, RTX 3080 150 W 52.0 49.0 46.0 Acer Nitro 5

Core i7-11800H, RTX 3070 100 W 50.5 48.5 45.0 ASUS ROG Zephyrus M16

Core i9-11900H, RTX 3070 100 W 50.3 48.0 44.5 MSI Prestige P100X

Core i9-10900K, RTX 2080 SUPER 49.0 46.0 44.4 Hyperbook Pulsar V17

Core i7-10875H, RTX 3060 130 W 44.9 43.0 39.0 ASUS ROG Zephyrus G15

Ryzen 9 5900HS, RTX 3080 100 W 44.0 42.5 40.5 MSI GS66 Stealth

Core i7-10870H, RTX 3080 95 W 42.5 40.5 38.5 Dream Machines RG3060

Core i7-12700H, RTX 3060 105 W 39.7 35.5 33.0 ASUS TUF Gaming Dash F15

Core i7-11370H, RTX 3070 85 W 32.0 27.5 25.5 ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition (bez DLSS)

Ryzen 9 5900HX, RX 6800M 20.0 18.5 17.5 ASUS ROG Zephyrus G14 (bez DLSS)

Ryzen 9 6900HS, RX 6800S 100 W 13.1 10.0 8.0

Średni FPS Minimalny FPS 1% FPS

Cyberpunk 2077 - Śródmieście (City Center) 1920x1080 / Ultra / RT Ultra / DLSS Quality / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 10.5 21 31.5 42 52.5 63 73.5 84 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Core i9-12950HX, RTX 3080 Ti 175 W 80.1 78.5 73.0 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 175 W 79.4 77.5 72.0 Hyperbook Liquid V17

Core i9-12900H, RTX 3080 Ti 175 W 75.9 72.0 68.0 Acer Predator Helios 300

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 71.8 64.5 60.0 Dream Machines RX3080

Core i9-11900K, RTX 3080 165 W 69.2 64.0 59.0 Lenovo Legion 5i Pro Gen.7

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 66.4 60.5 56.0 Hyperbook SL705

Core i7-12700H, RTX 3080 Ti 155 W 65.4 60.0 55.5 ASUS ROG Flow Z13, ROG XG Mobile

Core i9-12900H, RTX 3080 150 W 65.1 59.5 56.0 Lenovo Legion 7-16

Ryzen 7 5800H, RTX 3080 165 W 64.9 59.5 56.0 GIGABYTE AORUS 15

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 130 W 63.8 59.0 55.5 Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H, RTX 3070 140 W 62.7 58.0 54.5 MSI GP76 Leopard

Core i7-10870H, RTX 3070 140 W 61.8 57.0 53.5 ASUS ROG Flow X13, ROG XG Mobile

Ryzen 9 5980HS, RTX 3080 150 W 61.7 56.5 52.0 ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 130 W 58.5 55.0 53.0 ASUS ROG Zephyrus M16

Core i9-11900H, RTX 3070 100 W 56.5 52.0 48.0 Acer Nitro 5

Core i7-11800H, RTX 3070 100 W 55.1 51.5 47.5 MSI Prestige P100X

Core i9-10900K, RTX 2080 SUPER 55.0 52.0 49.0 ASUS ROG Zephyrus G15

Ryzen 9 5900HS, RTX 3080 100 W 51.0 47.5 42.5 MSI GS66 Stealth

Core i7-10870H, RTX 3080 95 W 50.5 47.0 42.5 Hyperbook Pulsar V17

Core i7-10875H, RTX 3060 130 W 45.2 42.0 40.0 Dream Machines RG3060

Core i7-12700H, RTX 3060 105 W 41.7 39.0 35.0 ASUS TUF Gaming Dash F15

Core i7-11370H, RTX 3070 85 W 38.5 36.0 33.0 ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition (bez DLSS)

Ryzen 9 5900HX, RX 6800M 20.8 19.0 18.5 ASUS ROG Zephyrus G14 (bez DLSS)

Ryzen 9 6900HS, RX 6800S 100 W 14.0 12.0 11.5

Średni FPS Minimalny FPS 1% FPS

Metro Exodus Enhanced Edition - Taiga Forest 1920x1080 / Ultra / RT Ultra / DLSS Quality / HW OFF / DirectX 12 Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 14 28 42 56 70 84 98 112 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Core i9-12950HX, RTX 3080 Ti 175 W 110.2 107.5 80.0 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 175 W 107.0 103.5 79.0 Hyperbook Liquid V17

Core i9-12900H, RTX 3080 Ti 175 W 104.9 102.5 79.0 Dream Machines RX3080

Core i9-11900K, RTX 3080 165 W 100.5 98.0 77.5 Lenovo Legion 7-16

Ryzen 7 5800H, RTX 3080 165 W 96.0 93.0 80.0 Acer Predator Helios 300

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 93.4 86.0 74.0 Hyperbook SL705

Core i7-12700H, RTX 3080 Ti 155 W 92.7 84.5 71.0 Lenovo Legion 5i Pro Gen.7

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 89.4 83.0 71.0 GIGABYTE AORUS 15

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 130 W 84.7 80.0 69.5 Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H, RTX 3070 140 W 80.5 77.0 67.0 ASUS ROG Zephyrus M16

Core i9-11900H, RTX 3070 100 W 74.7 72.0 60.5 Acer Nitro 5

Core i7-11800H, RTX 3070 100 W 74.0 72.5 60.0 ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 130 W 67.0 63.0 60.5 Dream Machines RG3060

Core i7-12700H, RTX 3060 105 W 62.1 59.0 52.5 Dream Machines RG3060

Core i7-11800H, RTX 3060 105 W 60.7 58.0 52.0 Hyperbook NV7

Core i7-12700H, RTX 3060 105 W 60.5 58.0 51.5 Razer Blade 14

Ryzen 9 5900HX, RTX 3060 100 W 59.0 56.0 50.5

Średni FPS Minimalny FPS 1% FPS

Quake II RTX - Outer Base 1920x1080 / Ultra / RT Ultra / Vulkan Klatki na sekundę (więcej = lepiej) 13 26 39 52 65 78 91 104 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Core i9-12950HX, RTX 3080 Ti 175 W 98.0 94.0 91.5 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 175 W 96.0 92.5 90.5 Hyperbook Liquid V17

Core i9-12900H, RTX 3080 Ti 175 W 93.0 90.0 88.0 Lenovo Legion 7-16

Ryzen 7 5800H, RTX 3080 165 W 92.0 87.5 86.5 Dream Machines RX3080

Core i9-11900K, RTX 3080 165 W 90.7 86.5 85.0 Hyperbook SL705

Core i7-12700H, RTX 3080 Ti 155 W 86.9 85.5 84.0 Acer Predator Helios 300

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 84.2 80.5 77.0 Lenovo Legion 5i Pro Gen.7

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 83.3 80.0 76.0 ASUS ROG Flow Z13, ROG XG Mobile

Core i9-12900H, RTX 3080 150 W 82.6 81.5 74.5 Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H, RTX 3070 140 W 82.0 78.5 75.0 MSI GP76 Leopard

Core i7-10870H, RTX 3070 140 W 79.0 76.0 73.0 ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 130 W 77.0 74.0 70.0 GIGABYTE AORUS 15

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 130 W 76.0 74.0 70.5 ASUS ROG Flow X13, ROG XG Mobile

Ryzen 9 5980HS, RTX 3080 150 W 72.0 70.5 67.5 ASUS ROG Zephyrus M16

Core i9-11900H, RTX 3070 100 W 68.0 66.0 63.0 Acer Nitro 5

Core i7-11800H, RTX 3070 100 W 66.7 65.0 62.0 ASUS ROG Zephyrus G15

Ryzen 9 5900HS, RTX 3080 100 W 61.0 59.0 57.0 MSI GS66 Stealth

Core i7-10870H, RTX 3080 95 W 58.0 55.0 53.0 Hyperbook Pulsar V17

Core i7-10875H, RTX 3060 130 W 55.0 52.5 51.5 MSI Prestige P100X

Core i9-10900K, RTX 2080 SUPER 54.7 52.0 49.5 Dream Machines RG3060

Core i7-12700H, RTX 3060 105 W 54.4 50.5 49.5 ASUS TUF Gaming Dash F15

Core i7-11370H, RTX 3070 85 W 52.5 51.5 50.0 ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition

Ryzen 9 5900HX, RX 6800M 40.0 39.0 37.0 ASUS ROG Zephyrus G14

Ryzen 9 6900HS, RX 6800S 100 W 32.0 30.5 30.0

Średni FPS Minimalny FPS 1% FPS

V-Ray 5 RTX (GPU) Renderowanie sceny Vrays (więcej = lepiej) 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Core i9-12950HX, RTX 3080 Ti 175 W 1940 ASUS ROG Flow Z13, ROG XG Mobile

Core i9-12900H, RTX 3080 150 W 1880 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 175 W 1880 Hyperbook Liquid V17

Core i9-12900H, RTX 3080 Ti 175 W 1854 Acer Predator Helios 300

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 1838 Hyperbook SL705

Core i7-12700H, RTX 3080 Ti 155 W 1809 Lenovo Legion 7-16

Ryzen 7 5800H, RTX 3080 165 W 1808 Lenovo Legion 5i Pro Gen.7

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 1778 Dream Machines RX3080

Core i9-11900K, RTX 3080 165 W 1759 ASUS ROG Flow X13, ROG XG Mobile

Ryzen 9 5980HS, RTX 3080 150 W 1690 ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 130 W 1683 Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H, RTX 3070 140 W 1682 GIGABYTE AORUS 15

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 130 W 1677 ASUS ROG Zephyrus M16

Core i9-11900H, RTX 3070 100 W 1615 Acer Nitro 5

Core i7-11800H, RTX 3070 100 W 1503 ASUS ROG Zephyrus G15

Ryzen 9 5900HS, RTX 3080 100 W 1484 MSI GS66 Stealth

Core i7-10870H, RTX 3080 95 W 1375 MSI GP76 Leopard

Core i7-10870H, RTX 3070 140 W 1348 ASUS TUF Gaming Dash F15

Core i7-11370H, RTX 3070 85 W 1330 Hyperbook NV7

Core i7-12700H, RTX 3060 105 W 1212 Dream Machines RG3060

Core i7-12700H, RTX 3060 105 W 1176 Dream Machines RG3060

Core i7-11800H, RTX 3060 105 W 1169 Razer Blade 14

Ryzen 9 5900HX, RTX 3060 100 W 1153 Hyperbook Pulsar V17

Core i7-10875H, RTX 3060 130 W 1091 MSI Prestige P100X

Core i9-10900K, RTX 2080 SUPER 812 ASUS ROG Zephyrus Duo

Core i9-10980HK, RTX 2080S Max-Q 687 Hyperbook GTR

Core i9-10900KF, RTX 2070 670 Lenovo Legion 7

Core i7-10750H, RTX 2070 Max-Q 612 ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition

Ryzen 9 5900HX, RX 6800M 0 ASUS ROG Zephyrus G14

Ryzen 9 6900HS, RX 6800S 100 W 0

Jeśli przyjdzie nam z laptopa korzystać np. podczas zdalnej nauki oraz pracy, to z pewnością docenimy możliwości oferowane przez technologię NVIDIA Broadcast, która dba o jak najlepszą jakość obrazu i dźwięku pochodzącego z wbudowanej kamery internetowej. Do najważniejszych atutów omawianej funkcjonalności należy wymienić m.in. odszumianie obrazu oraz usuwanie niechcianych dźwięków z mikrofonu, które pochodzą z naszego otoczenia. NVIDIA Broadcast pozwala również dostosować to co prezentowane jest poprzez kamerę internetową. Dzięki technologii NVIDII, możemy zaprezentować siebie dokładnie tak jak chcemy.

Dla graczy oferowane są takie technologie oraz techniki jak Ray Tracing oraz DLSS. W przypadku tej pierwszej możemy liczyć na jeszcze lepszą jakość oprawy graficznej. Śledzenie promieni wykorzystywane jest obecnie przez twórców głównie do poprawy oświetlenia, cieni oraz odbić na błyszczących powierzchniach. Jedne z najlepszych demonstracji Ray Tracingu znajdziemy obecnie w takich grach jak Cyberpunk 2077, Metro Exodus Enhanced Edition, Marvel's Spider-Man Remastered czy Marvel's Guardians of the Galaxy. Z kolei NVIDIA DLSS oferuje zauważalny wzrost wydajności, zwłaszcza w wyższych rozdzielczościach, jednocześnie nie ingerując przesadnie w jakość finalnego obrazu. Dzięki RT oraz DLSS w laptopie Acer Predator Helios 300 możemy liczyć nie tylko na wysokiej jakości oprawę graficzną, ale również odpowiednią płynność.

Gracze korzystający z wydajnego notebooka Acer Predator Helios 300 nie tylko do dużych produkcji AAA, ale również do gier e-sportowych, z pewnością ucieszą się na obecność innej technologii NVIDII - Reflex, dzięki której zmniejsza się opóźnienie sygnału (tzw. input lag). W szybkich, dynamicznych rozgrywkach multiplayer, każda milisekunda może mieć istotny wpływ na końcowy wynik, zwłaszcza jeśli liczba klatek na sekundę jest już trzycyfrowa. Korzystając z notebooka Acer Predator Helios 300 możemy liczyć na obecność tejże funkcjonalności, tak aby jeszcze mocniej poprawić doznania z dynamicznych gier, opartych na rozgrywkach sieciowych.

Aby wszystko w laptopie Acer Predator Helios 300 działało prawidłowo, producent zastosował rozbudowany system chłodzenia. Składają się na niego m.in. wentylatory AeroBlade 3D 5. generacji z metalowymi łopatkami oraz ciekły metal nałożony na procesor Intel Core 12. generacji. Dzięki temu możemy bez strachu ogrywać swoje ulubione gry w długich posiedzeniach, bez obawy o powstanie throttlingu, który wpłynąłby negatywnie na wydajność. Podobnie wygląda to w wymagających programach, gdzie edytujemy, montujemy filmy w rozdzielczości 4K lub streamujemy rozgrywkę przez Internet. Do tego wszystkiego potrzebujemy wydajnej i dopracowanej maszyny. Acer Predator Helios 300 spełnia te wymagania z nawiązką.