Test Acer Predator Helios 300 - Wydajny laptop do gier z NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti oraz Intel Core i7-12700H

Notebooki do gier od Acera i należące do marki Predator już od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Tajwański producent w przeszłości często oferował nietypowe rozwiązania dla graczy (o Predatorze 21X czy Heliosie 700 z wysuwaną klawiaturą pewnie wszyscy wciąż pamiętają), które przyciągały wzrok swoimi nietypowymi rozwiązaniami designerskimi. Z drugiej strony Acer nawet wśród marki Predator oferuje nieco bardziej stonowane urządzenia, które jednak w dalszym ciągu odznaczają się wysoką wydajnością. Predatory zazwyczaj oferowały również wysokiej klasy systemy chłodzenia, dzięki którym nawet procesor nie przegrzewał się tak jak w modelach innych marek. Dzisiaj sprawdzimy, czy w samych superlatywach będziemy mogli mówić o modelu Acer Predator Helios 300 w tegorocznej wersji, z odświeżonym wyglądem i mocnymi podzespołami.

Autor: Damian Marusiak

Acer Predator Helios 300 w tegorocznej wersji prezentuje odrobinę bardziej stonowany wygląd (choć nie brakuje kilku akcentów charakterystycznych dla serii Predator). Sprzęt ma również oferować wydajne chłodzenie, przygotowane na bazie wentylatorów AeroBlade 3D 5. generacji oraz ciekłego metalu zamiast klasycznej pasty termoprzewodzącej. Za moc w grach i aplikacjach odpowiadają takie podzespoły jak Intel Core i7-12700H oraz NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 150 W, sparowane dodatkowo z 32 GB pamięci RAM DDR5. Zestaw wygląda zatem zdecydowanie high-endowo (przynajmniej na rynku notebooków) i bez wątpienia wydajności mu nie brakuje. Niestety tym razem coś się nie do końca udało i największym problemem laptopa jest to, co miało być największym atutem... czyli system chłodzenia.

Acer Predator Helios 300 posiada na pokładzie dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU. Dopisek "Laptop GPU" nie jest przypadkowy - od teraz jest to część oficjalnego nazewnictwa kart w laptopach, dzięki którym mają być wyraźniej rozróżnione względem swoich desktopowych "odpowiedników". W przypadku architektury Ampere wracamy poniekąd do czasów, gdy układy mobilne oraz desktopowe były czymś zupełnie różnym. Duży rdzeń GA102 o bardzo wysokim TGP okazało się karkołomnym zadaniem dla notebooków, toteż w przenośnych komputerach zobaczymy karty oparte co najwyżej na rdzeniu GA103. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU to trzeci, najwydajniejszy obecnie układ graficzny w notebookach (przynajmniej sugerując się suchymi danymi technicznymi). Została jednak nieco zmodyfikowana względem desktopowej wersji. Mamy do dyspozycji rdzeń Ampere GA104 z 5888 rdzeniami CUDA oraz 8 GB pamięci VRAM GDDR6 na 256-bitowej magistrali pamięci. Kolejnym problemem może być to, że od teraz NVIDIA nie będzie już wyróżniać modeli Max-Q oraz Max-P (to zazwyczaj było wewnętrzne określenie normalnych kart w laptopach o pełnym TGP). Otrzymujemy zamiast tego układy z określonym, pewnym TGP, którego producenci laptopów muszą przestrzegać. W zależności od karty, TGP będzie wynosić od 80 W do 125 W i więcej. W przypadku testowanego notebooka, karta NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU charakteryzuje się TGP na poziomie maksymalnie 150 W oraz wsparciem dla technologii Dynamic Boost 2.0 - jest to najmocniejszy wariant GeForce RTX 3070 Ti w laptopach, którego osiągi są właściwie takie same jak GeForce RTX 3080 Laptop GPU o mocy 150 W.

Notebook Acer Predator Helios 300 wykorzystuje zupełnie nowe procesory Intel Alder Lake-H, które są drugą generacją (w laptopach), w której znajdziemy hybrydową architekturę x86. Procesory 12. generacji używają dwóch typów rdzeni - Performance (architektura Golden Cove), gdzie znacząco przebudowano rdzeń, wprowadzając największe zmiany od czasu prezentacji po raz pierwszy rdzenia x86 Skylake (6. generacja Intel Core). Rdzenie Performance są dodatkowo wspomagane przez bardziej energooszczędne rdzenie Efficient - oferują one IPC na poziomie rdzenia x86 z 10. generacji Comet Lake, jednocześnie pobierając zauważalnie mniej energii w porównaniu do dużych rdzeni Performance. W testowanym modelu znajdziemy 14-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor Intel Core i7-12700H ze zintegrowanym układem Intel Iris Xe Graphics.