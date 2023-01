Acer Predator Helios 16, Helios 18 oraz Nitro 16 i Nitro 17 - nowe laptopy dla graczy z kartami NVIDIA GeForce RTX 4000

Acer to kolejna firma, która zaakcentowała swoją obecność na tegorocznych targach CES w Las Vegas. Producent wykorzystał prezentację nowej generacji procesorów Intel Raptor Lake oraz układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU, by ujawnić swoje najnowsze modele notebooków z rodzin Predator oraz Nitro. Ten pierwszy w tym roku doczeka się wersji z ekranami 16 oraz 18 cali, podczas gdy Acer Nitro otrzymał odświeżony wygląd wraz z nowym logotypem marki. O ile jednak Predator Helios będzie bazował wyłącznie na Intelu, tak Nitro 16 oraz Nitro 17 będą oferowane także z procesorami AMD Ryzen.

Acer na ten rok zaplanował premiery dwóch nowych laptopów Predator Helios: Helios 16 oraz Helios 18, a także odświeżonej serii Nitro 16 i Nitro 17.

Acer na chwilę obecną potwierdza debiut dwóch nowych przedstawicieli serii Predator - Helios 16 oraz Helios 18 i w obu przypadkach możemy liczyć na obecność ekranów IPS z podświetleniem Mini LED oraz funkcją anti-ghosting. Co ciekawe Acer jako pierwszy zaprezentował matrycę o przekątnej 18" z podświetleniem Mini LED (1000 stref wygaszania, jasność do 1000 nitów i certyfikat VESA DisplayHDR 1000). Oba urządzenia wyposażono w procesory Intel Raptor Lake-HX: Core i7-13700HX oraz Core i9-13900HX oraz mobilne układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU, maksymalnie w opcji GeForce RTX 4080. Predator Helios 16 zadebiutuje na rynku w lutym w cenie rozpoczynającej się od 2399 euro, z kolei Predator Helios 18 pojawi się w marcu w cenie od 2499 euro.

Acer Predator Helios 16 Acer Predator Helios 18 Procesor Intel Core i7-13700HX (16C/24T)

Intel Core i9-13900HX (24C/32T) Intel Core i7-13700HX (16C/24T)

Intel Core i9-13900HX (24C/32T) Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770 Dedykowany układ Do NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU

Do 12 GB GDDR6 Do NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU

Do 12 GB GDDR6 Pamięć RAM Do 32 GB DDR5 4800 MHz (2x SO-DIMM) Do 32 GB RAM DDR5 4800 MHz (2x SO-DIMM) Magazyn danych SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB Ekran 16" 2560 x 1600 IPS

Podświetlenie Mini LED

16:10, 100% DCI-P3, 250 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus. VESA DisplayHDR 1000, do 1000 nitów, 1000 stref wygaszania



16" 2560 x 1600 IPS

16:10, 100% DCI-P3, 165 (opcjonalnie wersja z 240 Hz) Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus 18" 2560 x 1600 IPS

Podświetlenie Mini LED

16:10, 100% DCI-P3, 250 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus

VESA DisplayHDR 1000, do 1000 nitów, 1000 stref wygaszania



18" 2560 x 1600 IPS

16:10, 100% DCI-P3, 165 (opcjonalnie wersja z 240 Hz), 3 ms, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus



18" 1920 x 1200 IPS

16:10, 100% sRGB, 165 Hz, 7 ms, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus Złącza 2x Thunderbolt 4

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2,5 Gbit

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3,5 mm 2x Thunderbolt 4

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2,5 Gbit

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet RJ-45 + WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Ethernet RJ-45 + WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Kamera internetowa Tak Tak Akumulator ? 90 Wh Waga ? 3,25 kg System Windows 11 Windows 11

Oprócz nowych Heliosów, Acer zaprezentował również odświeżone modele Nitro 16 oraz Nitro 17. W wyglądzie da się zauważyć kilka zmian, a najważniejsze to nowy logotyp marki, umieszczony teraz na zewnętrznej pokrywie jak również pod ekranem. W przypadku Nitro nie podano zbyt wielu szczegółów na temat specyfikacji, więc podamy tylko najważniejsze informacje. Obie wersje laptopów będą oferowane zarówno z procesorami Intel Raptor Lake-HX jak również nadchodzącymi układami AMD Ryzen 7000 (jednak na razie nie sprecyzowano o jakie dokładnie APU chodzi). Procesory będą wspomagane przez maksymalnie 32 GB RAM oraz 2 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Ekrany w Acer Nitro 16 oraz Nitro 17 również będą wspierać technologię NVIDIA Advanced Optimus, pozwalającą na szybkie przełączanie się pomiędzy iGPU oraz dGPU bez konieczności ponownego uruchamiania komputera. Oczywiście do dyspozycji oddano najnowszą generację układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Ceny nowych laptopów Acer Nitro będą zauważalnie niższe od Predatorów, ale można już definitywnie powiedzieć, że Nitro przestało być "tanią" marką u producenta. Za model Nitro 16 zapłacimy przynajmniej 1499 euro, z kolei za Nitro 17 co najmniej 1599 euro. Nowa linia laptopów Nitro trafi do sprzedaży w maju i zapewne bliżej tego terminu poznamy pełną specyfikację komputerów.



Acer Predator Helios 18 (2023)



Acer Predator Helios 16 (2023)



Acer Nitro 16 (2023)



Acer Nitro 17 (2023)

Źródło: Acer