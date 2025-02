Premiera be quiet! Pure Wings 3 - ciche i wydajne wentylatory w nowych szatach

Niemiecka marka be quiet! znana z cichych i wydajnych wentylatorów komputerowych postanowiła odświeżyć niedawno lubianą przez społeczność linię Pure Wings. Producent wydał sześć nowych modeli, po trzy dla każdego z popularnych rozmiarów, czyli 120 mm i 140 mm. Jednak ostudzę wasze oczekiwania, bowiem to jedynie ewolucja wcześniejszych modeli, która przynosi poprawę przepływu powietrza i ciśnienia statycznego kosztem generowanego hałasu.

Wentylatory Pure Wings 3 od be quiet! przynoszą drobną ewolucję parametrów, w tym poprawę ciśnienia statycznego, lecz pewnym kosztem generowanego hałasu.

Niemiecka marka be quiet! zaprezentowała trzy nowe modele wentylatorów 120 mm i trzy w rozmiarze 140 mm. Producent, konstruując tę serię produktów, skupił się na jej względnej uniwersalności, co czyni nowe wentylatory dobrymi zarówno do montażu w obudowie, jak i na chłodnicach coolerów AIO i customowych chłodzeń cieczą. Ramy wokół łopatek zostały przeprojektowane, co ma zminimalizować "wycieki" powietrza. Pure Wings 3 120 mm i Pure Wings 3 120 mm PWM to modele posiadające siedem łopatek i cechujące się prędkością obrotową do 1600 RPM przy maksymalnym generowanym hałasie 25,5 dB. Stanowi to wzrost kolejno o 100 RPM i aż o 5,4 dB większy szum w porównaniu do Pure Wings 2 120 mm PWM. Niemniej jednak poprawie uległo ciśnienie statyczne, które teraz wynosi 1,45 mm / H²O, czyli o 0,2 mm / H²O więcej. Natomiast przepływ powietrza zmniejszył się z 51,4 CFM do 49,9 CFM.

Pure Wings 3 120 mm Pure Wings 3 120 mm PWM Pure Wings 3 120 mm PWM high-speed Pure Wings 3 140 mm Pure Wings 3 140 mm PWM Pure Wings 3 140 mm PWM high-speed Numer produktu BL104 BL105 BL106 BL107 BL108 BL109 Prędkość obrotowa 1600 RPM 1600 RPM 2100 RPM 1200 RPM 1200 RPM 1800 RPM Generowany hałas 25,5 dB 25,5 dB 30,9 dB 21,9 dB 21,9 dB 30,5 dB Przepływ powietrza 49,9 CFM / 84,8 m³/h 49,9 CFM / 84,8 m³/h 59,6 CFM / 101,2 m³/h 57,4 CFM / 97,5 m³/h 57,4 CFM / 97,5 m³/h 72,2 CFM / 122,6 m³/h Ciśnienie statyczne 1,45 mm / H²O 1,45 mm / H²O 2,41 mm / H²O 0,96 mm / H²O 0,96 mm / H²O 2,44 mm / H²O Zakres napięcia 5 V - 13,2 V 5 V - 13,2 V 5 V - 13,2 V 5 V - 13,2 V 5 V - 13,2 V 5 V - 13,2 V Pobierana moc 2,4 W 2,4 W 3,6 W 3,6 W 3,6 W 6 W Prąd wejściowy 0,2 A 0,2 A 0,3 A 0,3 A 0,3 A 0,5 A Rodzaj podłączenia 3-pin 4-pin PWM 4-pin PWM 3-pin 4-pin PWM 4-pin PWM Żywotność 80 000 h 80 000 h 80 000 h 80 000 h 80 000 h 80 000 h Cena 13,90 euro (~62 zł) 13,90 euro (~62 zł) 13,90 euro (~62 zł) 14,90 euro (~67 zł) 14,90 euro (~67 zł) 14,90 euro (~67 zł)

Pure Wings 3 140 mm i Pure Wings 3 140 mm PWM również dysponują tylko siedmioma łopatkami i kręcą się maksymalnie do 1200 RPM. Mówimy tutaj zatem o dodatkowych 200 RPM, względem Pure Wings 2 140 mm PWM. Ciśnienie statyczne podobnie jak u mniejszych braci urosło o 0,2 mm / H²O i wynosi 0,96 mm / H²O. Pogorszeniu jednak uległ przepływ powietrza, który spadł z poziomu 61,2 CFM do 57,4 CFM. Generowany hałas również urósł jednak tylko o 2 dB. W tym miejscu można byłoby powiedzieć o średnio udanym odświeżeniu oferty, jednak be quiet! wydał również modele z oznaczeniem high-speed, które nieco zmieniają obraz sytuacji. Wentylatory te cechuje 9 łopatek i poprawiony silnik z zamkniętą pętlą, która dba o "sztywność" parametru RPM. Zatem modele z tym oznaczeniem powinny dokładnie trzymać się zadanej przez płytę główną prędkości obrotowej. Niestety producent nie zdradza jakiego typu łożyskowania użył w swoich nowych produktach.

Pure Wings 3 120 mm PWM high-speed cechuje się prędkością obrotową 2100 RPM, generując przy tym szum o głośności 30,9 dB. Mówimy zatem o odwrotnym zjawisku niż wyżej, bowiem hałas spadł tutaj o 6 dB względem starszego odpowiednika z oznaczeniem high-speed przy jednoczesnym wzroście o 100 RPM. Jednak niezmiennie ciśnienie statyczne wzrosło tylko o 0,18 mm / H²O i wynosi 2,41 mm / H²O przy 100% prędkości wentylatora. Przepływ powietrza na poziomie 59,6 CFM uległ pogorszeniu o 5,91 CFM. Pure Wings 3 140 mm PWM high-speed cechuje się jeszcze większym spadkiem głośności szumu, którego redukcja wynosi 6,8 dB. Wentylator zatem generuje tylko 30,5 dB przy 1800 RPM, które względem starszego modelu urosło o 200 RPM. Dodatkowo ciśnienie statyczne znacznie wzrosło do poziomu 2,44 mm / H²O, czyli o aż 0,62 mm / H²O. Niestety dużym kosztem przepływu powietrza, który spadł o 22 CFM i wynosi 72,2 CFM. Można zatem powiedzieć, że na papierze mamy do czynienia z bardzo nierówną premierą, gdyż podstawowe jednostki przyniosły pewien regres w cichym działaniu. Natomiast wręcz odwrotną sytuację mamy w przypadku jednostek high-speed, które solidnie ewoluowały w zakresie głośności pracy i delikatnie pod kątem parametrów. Producent przewiduje dostępność na detalicznym rynku europejskim już 7 listopada 2023 roku.

Źródło: be quiet!