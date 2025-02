Nowe, wydajne chłodzenia od be quiet! - Dark Rock Elite oraz Dark Rock Pro 5, które zaspokoją potrzeby entuzjastów

Mimo że targi Gamescom 2023 związane z grami wideo są już za nami (odbyły się w dniach 23 - 27 sierpnia), to niektóre z zaprezentowanych tam produktów dopiero powoli wkraczają do sprzedaży. Można do nich zaliczyć dwa tytułowe modele chłodzenia dla procesorów od niemieckiej marki be quiet!. Dark Rock Pro 5 jest następcą bardzo uznanej wśród użytkowników czwartej odsłony, natomiast Dark Rock Elite należy do zupełnie nowej serii, która zintegrowana jest z podświetleniem ARGB i oferuje bardzo przydatną funcjonalność.

Na rynku już niebawem pojawią się dwa nowe modele chłodzenia dla procesorów od uznanej marki be quiet!. Oba zaoferują nam bardzo dobrą wydajność, a także integralność z popularnymi podstawkami procesorów.

Od czasu prezentacji omawianych modeli minęło już trochę czasu i producent postanowił wreszcie opublikować pełną specyfikację wraz z datą dostępności oraz cenami. Oba chłodzenia to wieżowe konstrukcje, które są kompatybilne z większością obecnie wykorzystywanych podstawek procesorów. Dodatkowo ze względu na ich specyfikację, nie powinniśmy mieć większego problemu ze schłodzeniem nawet bardziej wydajnych jednostek. Tak jak wspomniano, model be quiet! Dark Rock Elite to nowy produkt, który ma zapewnić jak największą wydajność, a przy tym oferuje podświetlenie ARGB. Z kolei Dark Rock Pro 5 ma już trochę trudniejsze zadanie, albowiem czwarta edycja cieszy się sporą popularnością i uznaniem, więc nadchodzący model musi sprostać dużym oczekiwaniom. Producent zapewnia, że udało się jeszcze bardziej wyciszyć konstrukcję przy zachowaniu odpowiedniej wydajności chłodzenia.

be quiet! Dark Rock Elite be quiet! Dark Rock Pro 5 Wymiary 145 x 136 x 168 mm Zakres mocy CPU 280 W 270 W Typ chłodzenia Wieżowe Wieżowe Liczba ciepłowodów 7 (6 mm) 7 (6 mm) Wentylator Silent Wings / 135 x 135 x 25 mm

(1500, 2000 RPM) Silent Wings / Silent Wings 4

135 x 135 x 25 mm / 120 x 120 x 25 mm

(1300, 1700 RPM) / (1500, 2000 RPM) Złącze wentylatora 4-pin PWM (męskie) 4-pin PWM (męskie) Łożysko Fluid Dynamic Bearing Żywotność 300 000 godzin Napięcie (wentylator) 12 V Prąd (wentylator) 0,40 A 0,28 / 0,20 A Kompatybilność z procesorami Intela LGA 1150

LGA 1151

LGA 1155

LGA 1200

LGA 1700 Kompatybilność z procesorami AMD AM4

AM5 Waga 1,34 kg 1,29 kg Co w zestawie? Wentylator, akcesoria montażowe, pasta termoprzewodząca Ceny 114,90 euro 99,90 euro

Oba modele mogą liczyć na wsparcie ze strony dwóch wentylatorów Silent Wings, z których model Dark Rock Elite ma dwie 135 mm jednostki, natomiast Dark Rock Pro 5 składa się z przedniego wentylatora o średnicy 120 mm, a także środkowego o wielkości 135 mm. Na dodatek konstrukcje wyposażono w system siedmiu ciepłowodów oraz specjalny przełącznik, który pozwoli nam włączyć tryb cichy (1300 / 1500 RPM) lub tryb wydajny (1700 / 2000 RPM). Dark Rock Elite charakteryzuje się również szyną montażową dla przedniego wentylatora, która ma regulowaną wysokość. Nowości w sprzedaży mają się pojawić już 23 października 2023 roku, natomiast sugerowane ceny detaliczne znajdziemy w tabeli.

