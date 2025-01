Lian Li kontynuuje krucjatę o system łańcuchowego łączenia wentylatorów - pozwano kolejnego producenta osprzętu PC

Cztery dni temu pisaliśmy o tym jak tajwańskie przedsiębiorstwo Lian Li wytoczyło proces sądowy Phanteksowi za naruszenie patentu. Zadałem wtedy pytanie, czy inni producenci mogą spać spokojnie. Jak się okazuje, na odpowiedź nie trzeba było zbyt długo czekać. Tym razem na celowniku znalazł się Thermaltake ze swoimi wentylatorami SWAFAN EX12 i SWAFAN EX14, które korzystają z bardzo podobnego systemu łączenia łańcuchowego do patentu Lian Li.

Lian Li pozwało również Thermaltake za naruszenie własności intelektualnej. System łączenia łańcuchowego wentylatorów SWAFAN jest w gorszym położeniu niż konkurencyjne rozwiązanie od Phanteksa.

Jak się okazuje Lian Li 8 września 2023 wniosło pozew również przeciw Thermaltake do sądu okręgowego w Kalifornii w USA o naruszenie patentu o numerze: 10,690,336 B1. Mówimy tutaj o analogicznej sytuacji, jaka ma miejsce w sprawie sądowej przeciw Phanteksowi. Jednak z tym wyjątkiem, że Thermaltake nie odniósł się oficjalnie do postawionych mu zarzutów, a sprawa wydaje się mniej medialna. Lian Li również w tym przypadku domaga się odszkodowania oraz opłaty licencyjnej za wykorzystywanie bardzo zbliżonej technologii.

W wentylatorach SWAFAN EX12 i SWAFAN EX14 zastosowano bardzo zbliżony system łączenia łańcuchowego do wentylatorów UNI FAN SL. Warto zauważyć, że o ile w konkurencyjnym rozwiązaniu Phanteksa wykorzystywane są specjalne mostki do łączenia jednostek w łańcuchy, to w systemie Thermaltake wentylatory są łączone bezpośrednio ze sobą. Ta sama cecha występuje również w produktach Lian Li, a to może stawiać system łączenia łańcuchowego SWAFAN w gorszej pozycji od rozwiązania holenderskiej firmy.

Źródło: Justia