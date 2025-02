EKWB znalazło się w poważnych kłopotach finansowych. Firma ma trudności w pokryciu swoich zobowiązań

EKWB to firma, która znana jest z produkcji dobrej jakości systemów chłodzenia do kart graficznych czy procesorów. Przedsiębiorstwo wywodzi się ze Słowenii i jest obecne na rynku od ponad 20 lat. Niestety najnowsze doniesienia nie napawają optymizmem. Na jednym z kanałów w serwisie YouTube ukazał się materiał wideo przybliżający aktualną sytuację EKWB. Okazuje się, że firma boryka się aktualnie z bardzo poważnymi problemami finansowymi.

Znana z wysokiej jakości coolerów firma EKWB znalazła się w poważnych kłopotach finansowych. Podmiot ma problemy z wypłacaniem pensji swoim pracownikom, a także wypełnianiem zobowiązań wobec dostawców.

Materiał wideo został opublikowany na popularnym kanale Gamers Nexus. Jest to w praktyce forma dziennikarskiego śledztwa, która miała na celu naświetlić obecną sytuację słoweńskiej firmy. Część opublikowanych informacji odnosi się do amerykańskiego podmiotu EK Cooling Solutions, który należy bezpośrednio do EKWB. Wszystko wskazuje jednak na to, że także spółka-matka znajduje się w niemałych tarapatach. Wielu byłych i obecnych pracowników firmy podzieliło się z Gamers Nexus informacjami, z których wynika, że firma ma problemy z wypłacaniem pensji. Co więcej, jeden z dostawców twierdzi, że EK od ponad czterech miesięcy zalega z uregulowaniem należności za dostarczone towary. W niektórych przypadkach zobowiązania sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Na tym jednak nie koniec. EK Cooling Solutions zalega bowiem także z opłacaniem podatków w amerykańskim stanie Teksas. Wszystkie te problemy mają być zamiatane od dłuższego czasu pod dywan, co stawia pod znakiem zapytania także wartości moralne kierownictwa firmy.

Problemy finansowe EKWB wzięły się między innymi ze specyfiki rynku coolerów i wysokiej specjalizacji podmiotu. Firma ma w swojej ofercie pokaźną liczbę rozwiązań chłodzących przeznaczonych na różne platformy i do różnych urządzeń. Jednocześnie nie jest ona ich producentem. Proces ten zleca innym podmiotom, które zazwyczaj akceptują wyłącznie zamówienia na większą ilość sprzętu. EKWB zatem otrzymuje ostatecznie więcej coolerów niż jest w stanie sprzedać. Jak donoszą źródła, w magazynach firmy znajduje się sprzęt o pokaźnej wartości, ale podmiot nie ma odpowiedniej ilości pieniędzy, żeby uregulować należności. Sytuacji nie pomaga także to, że produkty sprzedawane pod marką EKWB są dosyć drogie. Nie brakuje także oczywistych błędów w zarządzeniu firmą.

W momencie, kiedy EK dowiedziało się o prowadzonym śledztwie, miały zostać podjęte natychmiastowe działania, których celem było uregulowanie części należności. W ten sposób firma mogłaby bronić się, że informacje przedstawione w reportażu są nieprawdziwe. Dodatkowo, przynajmniej jedna osoba, na którą powołuje się Gamers Nexus, otrzymała list wzywający do wstrzymania się od procesu upowszechniania rzekomo nieprawdziwych informacji na temat kondycji finansowej firmy, wykasowania dotyczących niej wpisów z Internetu oraz zapłacenia kary finansowej wynikającej z naruszenia NDA. Co ciekawe, w celu zwiększenia płynności sprzedany miał został jeden z budynków należących do EKWB, ale można powątpiewać, czy rozwiązanie to pomoże w dłuższej perspektywie czasowej.

Źródło: Gamers Nexus (YouTube), Tom's Hardware