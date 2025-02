EK Water Blocks wraz z Der8auer prezentują AiO EK-Nucleus Direct Die, które założymy bezpośrednio na krzemową matryce CPU

Bezpośrednie chłodzenie matryc krzemowych CPU nie jest czymś nowym w branży. Jednakże możemy zauważyć, że z roku na rok coraz więcej producentów wypuszcza specjalnie przygotowane zestawy i produkty do tego przeznaczone. AiO EK-Nucleus Direct Die od EK Water Blocks jest jednak pewnym wyjątkiem, gdyż to pierwszy raz gdy na rynku pojawia się chłodzenie All in One wyłącznie do takiego celu. Warto dodać, że nad zestawem pieczę trzymała firma Der8auer-a.

EK Water Blocks zaprezentowało specjalne AiO stworzone we współpracy z entuzjastą PC Der8auer-em. Produkt od reszty podobnych konstrukcji wyróżnia podstawa przygotowana z myślą o bezpośrednim chłodzeniu krzemowej matrycy procesorów CPU.

Direct Die to sposób chłodzenia bezpośrednio krzemowej matrycy CPU z pominięciem IHS-a. Taka forma odprowadzania ciepła ma pewne zalety, między innymi pozbywamy się pośrednika pomiędzy faktycznym źródłem ciepła, a jego odbiorcą. IHS, mimo iż wykonany najczęściej z miedzi, dalej pełni pewną formę przeszkody w transferze energii cieplnej. Dodatkowo jeżeli dodamy nierówności na jego powierzchni bądź fakt wyginania się jego pod wpływem konstrukcji socket-ów Intela, możemy spodziewać się pogłębienia tej cechy, a co za tym idzie większych temperatur. Choć pozbycie się "czapki" procesora wydaje się świetnym pomysłem, zwłaszcza przy procesorach Intel Core i9-13900KS i Core i9-14900K, to trzeba pamiętać, że deliding CPU niesie za sobą utratę gwarancji i ryzyko uszkodzenia matrycy krzemowej.

EK Water Blocks EK-Nucleus Direct Die to chłodzenie AiO posiadające miedzianą podstawę pokrytą warstwą niklu. Zaprojektowano ją specjalnie do bezpośredniego montażu na krzemowej matrycy procesora. Cały zestaw przemyślany został jedynie pod socket Intel LGA 1700. Na wyposażeniu znajdziemy ramkę kontaktową, która posiada wycięcie pod chip CPU i zastępuje nam typowy Intelowski mechanizm. Dodatkowo do zestawu załączono ciekły metal Thermal Grizzly Conductonaut. Produkt charakteryzuje się również aluminiową chłodnicą o długości 400 mm i grubości 27 mm. Blokopompa posiada prędkość do 3100 RPM i umożliwia sterowanie nią w zakresie od 20 % do 100% wypełnienia sygnału PWM. Wentylatory dołączone do chłodzenia AiO to trzy sztuki 120 mm, których maksymalna prędkość obrotowa to 2300 RPM, przepływność powietrza to 72 CFM (122,33 m³/h) przy maksymalnej głośności na poziomie 36 dB. Długość węży zestawu to 400 mm, a przewodów 500 mm. Całość wyposażono w oświetlenie LED ARGB i wyceniono na 209,72 euro, czyli 914 zł (15.01.2024) w zamówieniu przedpremierowym.

