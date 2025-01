Alphacool Apex Stealth - Igor's Lab wykonało kontrowersyjny test, który odbił się szerokim echem w branży

Co poniektórzy entuzjaści sprzętu komputerowego z pewnością znają serwis Igor's Lab, prowadzony przez Igora Wallosseka. Natomiast dla tych, którzy nie kojarzą tej persony, jest to jeden z najbardziej cenionych recenzentów sprzętu elektronicznego, który działa w branży od niemalże 50 lat. Jak się jednak okazuje, nawet tak rzetelne źródło może mieć swoje mankamenty, gdyż opublikowany 2 miesiące temu ekskluzywny test na wyłączność prawdopodobnie jest błędny.

Igor's Lab opublikował ponad 2 miesiące temu ekskluzywny test wentylatorów Alphacool Apex Stealth, który zwiastował rewolucje w chłodzeniu obudów i chłodnic komputerowych. Recenzja jednak okazuje się obarczona błędami, o czym głośno mówi Der8auer.

Na wstępie warto zaznaczyć, że autorem omawianego testu Alphacool Apex Stealth na stronie Igor's Lab nie jest Igor Wallossek, a jego pracownik Pascal Mouchel. Jak na razie nie wiadomo dlaczego pan Mouchel wykorzystał imię i nazwisko redaktora naczelnego. Warto również podkreślić, że procedura testowa nowych wentylatorów wykorzystywała między innymi chłodnice o grubości 25 mm, 45 mm i 60 mm. Według Igor's Lab testowane jednostki charakteryzowały się dwukrotnie większym przepływem powietrza niż wentylatory Noctua NF-A12x25 przy jednoczesnym wzroście głośności tylko o połowę. Wspomniany portal okrzyknął ów model rewolucją, a Alphacool zaczął promować swój nowy produkt tymi testami. Dwa miesiące później Der8auer przeprowadził swoje testy tego modelu, które jednak rzuciły nieco inne światło na ich wydajność. Jak tłumaczy entuzjasta, odstęp między jego testami, a Igor's Lab wynikało z opóźnienia dostaw nowych wentylatorów od producenta.

Der8auer w swoim teście wykazał nie tylko, że wspomniany wentylator jest gorszy od jednostki Noctua NF-A12x25, ale założony na radiator wieżowy Noctua NH-U12A powodował throttling termiczny procesora Intel Core i9-13900KS. Współczynnik Maximum Turbo Power (PL2) został ustawiony w teście na 250 W, jednak CPU zbił go do 215 W pod wpływem temperatury. Koniec końców Alphacool Apex Stealth okazały się dobrymi i cichymi wentylatorami jednak w żadnym razie rewolucyjnymi, może poza konstrukcją ramy wentylatora, która jest całkowicie metalowa. Kilka dni później testy opublikowali również inni recenzenci, którzy w większym bądź mniejszym stopniu potwierdzali recenzje Der8auer-a. Mimo iż entuzjasta nie doszukiwał się, a nawet stanowczo zaprzeczał, że podejrzewa serwis Igora Wallosseka o ustawione testy, to Alphacool po cichu przestał promować się recenzją Igor's Lab. Wzbudziło to jednak pewne kontrowersje, gdyż niemiecka marka albo nie testowała wcześniej produktu we własnym zakresie (co byłoby niezwykle dziwne) albo celowo użyła błędnej i pochlebnej recenzji do promocji zamówień przedsprzedażowych swoich nowych wentylatorów.

Jak się jednak okazuje Igor Wallossek nie stał z boku i skrytykował oficjalnie swojego pracownika. Redaktor naczelny wydał również oświadczenie, w którym zapewnił, że testy zostaną jeszcze raz przeprowadzone przez innego pracownika oraz przekazał, że nieprawidłowości w recenzji wynikają z błędów przy przeprowadzaniu pomiarów i opracowywaniu danych. Mimo to Pascal Mouchel opublikował swoje oświadczenie, w którym nie przyznaje się do popełnionych błędów, a nadto stara się zmienić narracje, że stwierdzenie "rewolucja" dotyczyło wspomnianej już metalowej ramy i samej konstrukcji wentylatora. Stara się on przedstawić, że jest to specjalny materiał pochłaniający wibracje, dlatego wentylatory Apex Stealth te nie potrzebują podkładek z gumy. Jednakże, słowa zapisane w tekście recenzji temu przeczą. Jak później oświadczył Igor Wallossek, jest to zwykły mosiądz, który faktycznie charakteryzuje się lepszym tłumieniem wibracji, ale z badań wynika, że jest to zaledwie 2,5% lepszy wynik od szeroko stosowanego aluminium. W dalszej części filmu możemy zobaczyć, jak Der8auer punktuje krok po kroku słowa Pascala Mouchela.

Jak donosi portal KitGuru Pascal Mouchel po opublikowaniu wspomnianych wyżej testów został zatrudniony w Alphacool i obecnie pozostaje tam na okresie próbnym. Równocześnie niemiecka marka osprzętu komputerowego jak dotąd nie wydała swojego oświadczenia w sprawie. Jednak dodatkowym problemem, jaki pojawia się na drodze rozwikłania tej sprawy, jest fakt, że wszelkie czaty i dokumenty pomiędzy Pascalem Mouchelem, a jego obecnym pracodawcą zniknęły. Koniec końców felerny test na Igor's Lab spowodował dużą ilość zamówień przedpremierowych, które teraz po recenzji Der8auer-a są lawinowo odwoływane.

Źródło: KitGuru, Der8auer, Igor's Lab