Trudna sytuacja polskich sklepów komputerowych, sprzedawcy nie otrzymali zwrotów za program - Laptop dla nauczyciela

Od 30 września 2023 r. ruszyła realizacja rządowego programu "Laptop dla nauczyciela", który umożliwia otrzymanie bonu o wartości 2500 zł na zakup laptopa. Beneficjentami programu zostali wychowawcy i nauczyciele klas IV–VII w publicznych i prywatnych szkołach podstawowych. Niestety program ten stał się ością w gardle dla przedsiębiorców, gdyż ci nie otrzymali ani złotówki od państwa za jego realizację. Niektóre firmy stoją już na krawędzi bankructwa.

W rządowym programie bierze udział 4718 sklepów, w tym małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Powyższy problem dotyczy w dużej mierze tych pierwszych i drugich, gdyż to oni zazwyczaj nie dysponują tak dużym kapitałem, aby niejako go zamrozić na okres przeszło dwóch miesięcy. Warto zaznaczyć, że od każdej takiej sprzedaży należy odprowadzić stosowne podatki, które w momencie nieotrzymania de facto pieniędzy ze sprzedaży stają się dużym obciążeniem. Jak donosi serwis Wirtualna Polska i anonimowi przedsiębiorcy, niektóre z firm liczą już straty w milionach zł, a inne stają przed realnym zagrożeniem bankructwa. Do tej pory zrealizowano już około 100 tysięcy bonów, choć w systemie zarejestrowano ich już ponad 300 tysięcy, za które państwo jest dłużne prawie 250 mln zł.

Ustawa przewiduje, że przedsiębiorca ma otrzymać należność do 30 dni od zaakceptowania zrealizowanego wniosku. Problem jednak polega na tym, że jeszcze żaden z wniosków nie otrzymał statusu zaakceptowanego, co powoduje, że całość wisi w "próżni". Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji poproszony o komentarz w sprawie przez wyżej wymieniony serwis, powiedział: "Trudno mi to skomentować, nie znając aktualnych szczegółów. Byłem w ministerstwie do 28 listopada. Zapewniam, że pieniądze na program zostały zabezpieczone w tegorocznym budżecie. Poprawnie złożone wnioski powinny być opłacone". Niewątpliwie sytuacja jest spowodowana dynamicznymi zmianami w rządzie, gdyż za realizację programu "Laptop dla nauczyciela" jest odpowiedzialny bezpośrednio minister cyfryzacji, którym został świeżo mianowany Krzysztof Gawkowski, który jeszcze nie zdążył wypowiedzieć się w tej sprawie. Niezależnie od poglądów politycznych i patrząc z biznesowego punktu widzenia, zauważyć można, że uruchamianie tak dużego programu pod koniec roku rozliczeniowego przy nadchodzących większych bądź mniejszych zmianach w rządzie nie było dobrym pomysłem.

Jak donosi serwis Prawo.pl, problemy mogą pojawić się również po stronie nauczycieli i wychowawców, gdyż ustawa jest w pewien sposób niedoprecyzowana jeżeli chodzi o proces ewentualnych reklamacji i zwrotów towaru. Art. 23 ust. 3 przewiduje bowiem, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, sprzedawca informuje organ państwowy, poprzez system klikając anulowanie płatności bonem. Jednak jak możemy przeczytać na powyższym portalu: "Czynność ta ma uprawniać nauczyciela do ponownego skorzystania z bonu. Brak jest jednak informacji w jaki sposób, na jakich warunkach i w jakim czasie nauczyciel będzie mógł ponownie skorzystać z bonu". Nieokreślenie konkretnych ram czasowych może spowodować podobną sytuację jak ta opisana w pierwszych dwóch akapitach, gdzie de facto nauczycielowi będzie dalej przysługiwać bon, ale ten nie będzie w stanie z niego ponownie skorzystać.

Źródło: Wirtualna Polska, Prawo